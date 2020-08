Kim ngạch xuất khẩu kem năm 2020 được dự báo cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo thống kê về thương mại xuất nhập khẩu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 16/8, trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu kem và các món tráng miệng đông lạnh của Hàn Quốc đạt gần 54,2 triệu USD, khối lượng xuất khẩu là 16.302 tấn.Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu kem đạt hơn 34,7 triệu USD, tăng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2020 sẽ đạt mức cao kỷ lục.Xét theo thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đứng đầu, sau đó là Trung Quốc, Việt Nam, Canada, Philippines.Trong khi đó, doanh thu thị trường kem trong nước lại đang có chiều hướng giảm do sự gia tăng các món đồ uống lạnh ở các quán cà phê, và dân số trẻ em giảm.Theo thông tin thống kê ngành công nghiệp thực phẩm của Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), quy mô thị trường kem trong nước sẽ thu hẹp xuống còn 1.660,8 tỷ won (gần 1,4 tỷ USD) cho tới năm 2024.Trên thực tế, số lượt tìm kiếm từ khóa về các món đồ uống lạnh trên cổng thông tin Naver đã tăng vọt trong mùa hè năm nay, cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển từ kem sang các món đồ uống lạnh. Trong bối cảnh thị trường trong nước đóng băng, việc kim ngạch xuất khẩu kem gia tăng đều đặn mỗi năm là một tín hiệu tích cực với các doanh nghiệp trong nước.Công ty bánh kẹo Lotte và công ty Binggrae, hai đơn vị sản xuất kem hàng đầu tại Hàn Quốc, là những doanh nghiệp đi đầu về việc xuất khẩu kem ra nước ngoài. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Lotte đã tăng 40%, của Binggrae cũng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.