Quân đội Hàn-Mỹ bắt đầu tập trận sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm

Photo : YONHAP News

​Quân đội Hàn Quốc ngày 18/8 thông báo hai nước Hàn-Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân (CCPT) nửa cuối năm từ 7 giờ sáng cùng ngày. Đợt tập trận lần này chia ra làm hai phần là diễn tập phòng thủ (18-22/8) và diễn tập phản công (24-28/8).Cuộc tập trận lần này vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 16/8, nhưng đã bị hoãn khẩn cấp do một cán bộ chuẩn bị tham gia diễn tập bị chẩn đoán nhiễm COVID-19. Hiện tại, tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân đều đã được xác định âm tính, quân đội cũng đã bố trí binh lực thay thế nên không gây trở ngại lớn tới cuộc tập trận.Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn tiến nghiêm trọng tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô, quân đội Hàn-Mỹ vẫn giữ cảnh giác cao độ, tập trung vào đối sách phòng dịch cho các binh sĩ.Tập trận sở chỉ huy liên quân là cuộc diễn tập thường niên mang tính chất phòng thủ, luyện tập các bước đối phó của quân đội Hàn-Mỹ với tình huống giả định là Bắc Triều Tiên khiêu khích. Một quan chức quân đội cho biết cuộc tập trận lần này sẽ chú trọng duy trì thế phòng thủ của liên quân, giữ vững năng lực thực hiện nhiệm vụ.Cũng như mọi năm, cuộc diễn tập lần này sẽ được tiến hành theo hình thức tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX). Do lực lượng tham gia diễn tập bị cắt giảm nhiều đề phòng lây lan dịch COVID-19, hai bên sẽ chỉ tập trận vào ban ngày.Năm ngoái, quân đội hai nước đã hoàn tất kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC), dự kiến sẽ tiến hành giai đoạn hai là kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, thành lập sau khi hai bên chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Tuy nhiên, do quy mô lực lượng tham gia diễn tập lần này bị thu hẹp, nên trên thực tế hai bên không thể thực hiện kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện. Theo đó, nhiều dự đoán cho rằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác chuyển giao quyền tác chiến thời chiến khó có thể triển khai trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, một trong những cam kết tranh cử của ông Moon.