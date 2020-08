Nhân viên ngoại giao Hàn Quốc bị cáo buộc quấy rối tình dục ở nước ngoài hồi hương

Photo : Getty Images Bank

Nhân viên ngoại giao Hàn Quốc bị nghi ngờ quấy rối tình dục một nhân viên địa phương khi đang làm nhiệm vụ ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Zealand đã về nước hôm 17/8 từ Philippines, nơi người này đang làm việc.Bộ Ngoại giao ngày 3/8 đã ra quyết định triệu tập nhân viên trên về nước để điều tra vấn đề này.Trước đó, nhân viên trên được cho là đang bị chính quyền New Zealand điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục ba lần với một nam nhân viên nước này tại Đại sứ quán Hàn Quốc hồi cuối năm 2017. Sau đó, trong cuộc điện đàm cấp lãnh đạo Hàn-New Zealand hôm 27/7 vừa qua, Thủ tướng New Zealand đã yêu cầu Hàn Quốc điều tra vụ việc này, và cũng bày tỏ New Zealand muốn trực tiếp điều tra nhân viên trên.Nhân viên trên sẽ thực hiện cách ly bắt buộc hai tuần theo quy định, sau đó sẽ làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao nhưng không giữ chức vụ gì. Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp xử lý tiếp theo đối với người này.Tuy nhiên, đây là vấn đề đã được Bộ Ngoại giao xử lý kỷ luật thông qua phán quyết nội bộ, nên việc điều tra lại sẽ được xem xét rất kỹ lưỡng theo nguyên tắc "bất trùng khả tố", không xử hai lần về cùng một tội.Tháng 2/2018, nhân viên này đã rời khỏi New Zealand vì kết thúc nhiệm kỳ, trước khi cơ quan điều tra tư pháp của New Zealand bắt đầu điều tra. Sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thảo luận vấn đề này trong cuộc thanh tra, và quyết định kỷ luật nhân viên trên bằng hình thức phạt giảm một tháng lương vào tháng 2/2019.Tuy nhiên, tháng 10/2019, nạn nhân đã khai báo với cảnh sát New Zealand về vụ việc. Cơ quan tư pháp New Zealand đã ra lệnh bắt giữ cán bộ ngoại giao Hàn Quốc trên, và yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hợp tác điều tra.Chính phủ Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Zealand cho biết sẽ tích cực hợp tác trong công tác điều tra, với điều kiện không từ bỏ các đặc quyền miễn trừ ngoại giao hợp pháp của nhân viên Đại sứ quán. Tuy nhiên, New Zealand đã đơn phương bày tỏ không hài lòng, và đề cập đến vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc mà không hề thảo luận trước.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết sẽ đáp ứng nếu New Zealand yêu cầu hợp tác điều tra theo các thủ tục tư pháp đã thỏa thuận giữa hai nước, như Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định dẫn độ tội phạm, song phía New Zealand vẫn chưa có bất kỳ động thái cụ thể nào.