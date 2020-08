Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 7 tiếp tục tăng trưởng âm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng 7 do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 18/8, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng trước đạt 42,8 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Nếu so với mức giảm 10,8% của tháng 6 (39,2 tỷ USD) thì mức giảm của tháng 7 đã thu hẹp chỉ còn một chữ số, cải thiện hơn 3%. Từ sau khi dịch COVID-19 bùng nổ, xuất khẩu của Hàn Quốc đã duy trì xu hướng giảm. Xuất khẩu của tháng 4 và tháng 5 vừa qua giảm lần lượt 25,5% và 23,6%.Xét theo từng quốc gia, xuất khẩu sang Mỹ đã quay trở lại xu hướng tăng sau ba tháng, mức tăng 7,7%. Xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng 2,5%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Việt Nam, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và các nước Trung Đông vẫn duy trì xu hướng giảm.Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt, chíp bán dẫn và tàu lần lượt tăng 5,5% và 18,8%. Ngược lại, xe ô tô giảm 1,8%, các thiết bị viễn thông không dây cũng giảm 8,9%. Tuy nhiên, mức giảm của xuất khẩu xe ô tô đã cải thiện hơn rất nhiều so với mức -53,2% của tháng 5 và -32,8% của tháng 6.Tổng giá trị nhập khẩu tháng 7 vừa qua đạt 38,7 tỷ USD, giảm 11,6% so với một năm trước. Giá dầu quốc tế giảm khiến giá dầu thô nhập khẩu rớt 41,8% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo kim ngạch xuất khẩu tổng thể giảm theo.Như vậy, cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 4,1 tỷ USD, duy trì đà thặng dư ba tháng liên tiếp.