Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng mạnh trên 200 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 15.761 ca nhiễm COVID-19, tăng 246 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 235 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 11 ca ngoại nhập.Xét theo địa phương, các ca nhiễm tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận, trong đó thành phố Seoul có 131 ca, tỉnh Gyeonggi 52 ca, thành phố Incheon 18 ca, thành phố Busan 7 ca, thành phố Daegu và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 6 ca, tỉnh Nam Chungcheong 4 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 3 ca, thành phố Ulsan và tỉnh Gangwon mỗi nơi 2 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 1 ca.Các ca nhiễm ngoại nhâp gồm 6 ca phát hiện trong quá trình nhập cảnh, 5 ca xác nhận trong thời gian cách ly bắt buộc tại nhà.Trong 246 ca nhiễm mới ngày 17/8, chiếm nhiều nhất là độ tuổi 60 (66 ca), tiếp đó là độ tuổi 50 (62 người), độ tuổi 40 và 30 mỗi nhóm 27 ca. Số ca nhiễm ở nhóm 70 tuổi là 22 ca và nhóm trên 80 tuổi là 2 ca.Số người làm xét nghiệm COVID-19 cũng tăng lên nhanh chóng với 2.255 người, và 25.219 người đang chờ kết quả xét nghiệm.Thêm một nam bệnh nhân tử vong vào ngày 17/8, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 lên 306 ca, tỷ lệ tử vong 1,94%.Ngoài ra, mục sư Jeon Kwang-hoon phụ trách nhà thờ Sarang Jeil (quận Seongbuk, thành phố Seoul) đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Trong tổng số 4.000 người liên quan đến nhà thờ này, khoảng 1.000 người hiện không liên lạc được. Chính quyền thành phố Seoul sẽ kết hợp với Cảnh sát để tìm kiếm những người này.Bên cạnh đó, giường bệnh và cơ sở vật chất cho công tác chữa trị cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Quận Nowon (thành phố Seoul) sẽ bố trí trung tâm huấn luyện ở Làng vận động viên Taereung (Trung tâm huấn luyện quốc gia - Korea National Training Center) làm trung tâm điều trị từ ngày 19/8 với quy mô 380 giường bệnh, và dự kiến chỉ định Trung tâm đào tạo nhân viên thuộc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) là trung tâm điều trị quy mô 250 giường bệnh.Từ ngày 19/8, thành phố Seoul cũng sẽ bổ sung một khách sạn làm nơi cách ly với quy mô khoảng 200 phòng.Về vụ việc mục sư Jeon Kwang-hoon bị tố cáo vi phạm cách ly, nhà thờ Sarang Jeil nơi ông này phụ trách đã tổ chức họp báo, khẳng định mục sư Jeon không phải đối tượng bắt buộc cách ly, và kể cả có là đối tượng cách ly thì cũng không có hành vi vi phạm quy định.Phía nhà thờ phủ nhận việc cố ý trì hoãn tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các tín đồ, cung cấp thông tin sai làm cản trở công tác điều tra dịch tễ học, đồng thời tố cáo Quyền Thị trưởng thành phố Seoul Seo Jeong-hyup và Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Park Neung-hoo vì đưa thông tin sai lệch và làm tổn hại danh dự của người khác.Về vấn đề này, chính quyền thành phố Seoul phản bác rằng 2 giờ 30 phút chiều 15/8, nhân viên trạm y tế thuộc Văn phòng quận Seongbuk (Seoul) đã đến nhà thờ Sarang Jeil và thông báo mục sư Jeon là đối tượng cách ly.Từ 3 giờ 30 phút đến 4 giờ chiều cùng ngày, ông Jeon đã tham gia cuộc biểu tình ngày Quốc khánh Hàn Quốc tại quảng trường Gwanghwamun (quận Jongno, thành phố Seoul) và đã nhận được thông báo yêu cầu tự cách ly. Cuộc biểu tình ngày Quốc khánh do các tổ chức dân sự phát động nhằm phản đối chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, có sự tham gia của các tín đồ nhà thờ Sarang Jeil.