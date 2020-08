Hàn Quốc đón đợt nắng nóng đỉnh điểm năm nay

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc ngày 18/8 đã ban cảnh báo nóng đặc biệt trên toàn quốc. Nhiệt độ ban ngày trong tuần này rất nóng, trên 33 độ C, cộng với độ ẩm cao khiến nhiệt độ cơ thể cảm nhận được lên tới trên dưới 35 độ C.Hiện tại, cảnh báo nóng mức đặc biệt đã được ban trên toàn khu vực thủ đô Seoul. Nhiều địa phương trên cả nước cũng được ban cảnh báo nóng hay chú ý nắng nóng.Cục khí tượng thủy văn ban cảnh báo nóng mức "đặc biệt" khi nhiệt độ cao nhất cơ thể cảm nhận được vượt 35 độ C trong hai ngày liên tiếp, hay dự báo tình trạng nắng nóng sẽ gây thiệt hại lớn. Cảnh báo mức "chú ý" được đưa ra khi nhiệt độ cơ thể cảm nhận được đạt trên dưới 33 độ C, kéo dài hai ngày liên tiếp. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 18 và 19/8 nằm trong khoảng 31-38 độ C.Cục khí tượng thủy văn giải thích khối khí áp cao Bắc Thái Bình Dương đi vào khu vực trung tâm nên ngày 18 và 19/8 sẽ là ngày nóng nhất trong năm nay. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang có thể lên tới 39 độ C trong ngày 19/8.