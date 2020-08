Photo : YONHAP News

Theo "Báo cáo chiến thuật Bắc Triều Tiên" do Bộ Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 18/8 (giờ Hàn Quốc), ước tính miền Bắc đang sở hữu từ 20 đến 60 vũ khí hạt nhân, và mỗi năm sản xuất mới khoảng 6 vũ khí.Báo cáo trên giải thích Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chứng kiến Libya đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị năm 2011 sau khi nhà lãnh đạo Muammar Abu Minyar al-Gaddafi từ bỏ vũ khí hạt nhân năm 2003. Để đề phòng sự việc tương tự diễn ra tại miền Bắc, ông Kim sẽ không từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân.Bộ Lục quân Mỹ nhận định Bình Nhưỡng đang sở hữu một lượng lớn vũ khí hóa học gây chết người như khí sarin và chất độc thần kinh "VX". Ước tính miền Bắc sở hữu khoảng 20 loại vũ khí hóa học với khối lượng lên tới 2.500 đến 5.000 tấn, là nước sở hữu vũ khí hóa học nhiều thứ ba thế giới hiện nay.Báo cáo cũng cảnh báo khả năng Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa học. Từ năm 1960, miền Bắc đã bắt đầu nghiên cứu vũ khí hóa học, nên có thể nước này đã vũ khí hóa bệnh than, dịch tả, sốt vàng da, đậu mùa và sốt phát ban, nhắm đến người dân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Chỉ cần 1 kg vi khuẩn gây bệnh than đã có thể giết chết 50.000 người dân ở thủ đô Seoul.Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng có đến hơn 6.000 tin tặc Bắc Triều Tiên đang hoạt động tại Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Nga. Các tin tặc này thuộc Đơn vị 121 trực thuộc Tổng cục trinh sát của Ủy ban quốc phòng miền Bắc. Trong đó, nổi tiếng nhất là nhóm tin tặc "Lazarus" đang đảm nhận vai trò gây hỗn loạn xã hội nước thù địch bằng cách lợi dụng các lỗ hổng mạng. Nhóm "Bluenoroff" tập hợp hơn 1.700 tin tặc, chuyên tấn công mạng các cơ quan tài chính, còn nhóm "Andariel" với 1.600 tin tặc phụ trách thu thập thông tin trên hệ thống máy tính của nước thù địch.