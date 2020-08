Hàn Quốc tăng 297 ca nhiễm COVID-19 trong ngày 18/8

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 19/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 16.058 ca nhiễm COVID-19, tăng thêm 283 ca nhiễm cộng đồng và 14 ca ngoại nhập.Trong 283 ca nhiễm cộng đồng, Seoul ghi nhận 150 ca, tỉnh Gyeonggi 94 ca, thành phố Incheon 8 ca, thành phố Busan 9 ca, tỉnh Gangwon 5 ca, thành phố Gwangju 4 ca, tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Gyeongsang mỗi nơi 3 ca, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Daegu mỗi nơi 2 ca, thành phố Sejong, tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 1 ca. Như vậy, đã có 13 tỉnh, thành phố trên cả nước phát sinh dịch COVID-19, còn 4 nơi chưa phát sinh là thành phố Daejeon, thành phố Ulsan, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju.Trong 14 ca nhiễm ngoại nhập có 2 ca là công dân Hàn Quốc và 12 ca người nước ngoài, gồm 2 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh và 12 người xác nhận trong thời gian cách ly. Xét theo quốc gia, có 4 ca nhập cảnh từ Mỹ, 3 ca từ Kazakhstan và 1 ca từ Uzbekistan, Philippines, Indonesia, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Nga, Pháp và Tây Ban Nha.Xét theo độ tuổi, bệnh nhân ở độ tuổi 60 chiếm nhiều nhất với 72 ca, độ tuổi 50 là 58 ca, độ tuổi 40 là 39 ca, độ tuổi 30 là 32 ca, độ tuổi 70 là 29 ca và trên 80 tuổi là 7 ca.Trong ngày 18/8, đã có 72 bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn. Hiện vẫn còn 1.746 người đang được điều trị cách ly. Trong số này có 12 ca bệnh nặng, tăng 3 người so với một ngày trước.Số người xét nghiệm COVID-19 cũng tăng mạnh. Tính đến 0 giờ ngày 19/8, có tổng cộng 31.022 người đang đợi kết quả xét nghiệm, tăng 5.803 người so với ngày 18/8.Số ca tử vong vẫn giữ nguyên mức một ngày trước là 306 người, tỷ lệ tử vong 1,91%. Tỷ lệ tử vong ở độ tuổi trên 80 chiếm nhiều nhất với 23,97%, tiếp đến là độ tuổi 70 với 8,43%.Ở một diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Hàn Quốc sáng 19/8 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Giám đốc các Sở giáo dục tỉnh, thành phố trên toàn quốc, yêu cầu các trường học duy trì số lượng học sinh tới trường ở mức hai phần ba so với bình thường. Từ ngày 11-17/8, đã có tổng cộng 65 học sinh và 8 nhân viên trường học trên toàn quốc nhiễm COVID-19, 77% ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.Chính phủ nhận định xu hướng lây nhiễm hiện tại chưa nghiêm trọng tới mức phải nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức III, song cũng kêu gọi người dân hợp tác để vượt qua giai đoạn khó khăn này.