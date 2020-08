Thị phần TV Samsung nửa đầu năm dẫn đầu thế giới bất chấp dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo thông tin do công ty khảo sát thị trường Omdia của Anh công bố ngày 19/8, tổng quy mô doanh số TV toàn cầu nửa đầu năm nay đạt hơn 91,87 triệu chiếc, tương đương hơn 39,75 tỷ USD, giảm lần lượt 7,7% và 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Quy mô thị trường TV toàn cầu giảm là vì các sự kiện lớn trong năm nay như Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 bị hủy do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bất chấp môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn phát triển tốt với mảng TV cao cấp.Trong nửa đầu năm nay, thị phần của hãng điện tử Samsung trên thị trường TV toàn cầu về mặt doanh thu đạt 31,3% (hơn 12,42 tỷ USD), đứng đầu thế giới. Nối tiếp quý I, tỷ lệ chiếm hữu thị trường TV toàn cầu của Samsung trong quý II đạt 30%, duy trì mốc 30% trong 5 quý liên tiếp, mặc dù các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng tại các nước lớn như Mỹ và châu Âu phải đóng cửa từ tháng 3 tới tháng 5 vừa qua do dịch COVID-19.Doanh số bán TV của Samsung nửa đầu năm nay cũng tăng lên hơn 19,07 triệu chiếc so với 19,02 triệu chiếc của cùng kỳ năm ngoái.Hãng điện tử LG cũng giữ thị phần 17% (hơn 6,7 tỷ USD) về mặt doanh thu trên thị trường TV toàn cầu, đứng thứ hai thế giới sau Samsung. Mặc dù thị phần TV của LG trong quý II đạt 15,3%, giảm so với 18,7% của quý I, song thị phần tổng thể của nửa đầu năm nay vẫn cao hơn so với 16% của cùng kỳ năm ngoái.Về doanh số, thị phần TV của hãng LG nửa đầu năm nay đạt 11,7% (10,79 triệu chiếc), đứng thứ hai sau Samsung. Tuy nhiên, thị phần trong quý II của hãng đạt 9,8% (4,46 triệu chiếc), giảm so với 13,6% của quý I, đứng thứ 3 sau hãng TCL của Trung Quốc.Theo Omdia, các hãng điện tử Trung Quốc, chủ yếu với các mặt hàng TV màn hình tinh thể lỏng LCD, đã nhanh chóng thoát khỏi cú sốc của dịch COVID-19 từ quý II vừa qua, tạm thời vượt qua LG về doanh số.Trên thị trường TV cao cấp, TV QLED (màn hình chấm lượng điện tử) của Samsung đã cho thấy tốc độ tăng trưởng nổi bật. Theo thống kê của Omdia, Samsung đạt doanh số 1,54 triệu chiếc TV QLED trong quý I, 1,4 triệu chiếc trong quý II, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.Thị trường TV QLED toàn cầu trong quý II vừa qua đạt 1,69 triệu chiếc, tăng trưởng hơn 40% so với một năm trước.Các chuyên gia dự đoán nửa cuối năm nay, doanh số TV toàn cầu sẽ tăng so với nửa đầu năm nhờ các chương trình khuyến mãi như sự kiện "Black Friday" của Mỹ (ngày thứ Sáu tuần cuối cùng của tháng 11, một ngày sau Lễ Tạ Ơn). Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát đợt hai trên toàn cầu, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới thị trường TV thế giới nửa cuối năm.