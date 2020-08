Hàn Quốc cảnh báo truy cứu trách nhiệm với trường hợp cản trở công tác phòng dịch

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 19/8, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố Chính phủ sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với bất kỳ trường hợp nào gây cản trở công tác xét nghiệm chẩn đoán và điều tra dịch tễ học của cơ quan phòng dịch. Đặc biệt, nếu những vi phạm này gây phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới, Chính phủ sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như truy thu chi phí điều trị liên quan.Thủ tướng Chung cho biết trong bối cảnh dư luận lo ngại tình hình lây nhiễm COVID-19 khởi phát từ nhà thờ Sarang Jeil (thủ đô Seoul) sẽ lan rộng ra toàn quốc, nhà thờ này vẫn chưa cung cấp danh sách chính xác các giáo dân, khiến cơ quan phòng dịch chưa thể hoàn tất công tác xét nghiệm. Thủ tướng chỉ thị chính quyền thành phố Seoul phối hợp với Cơ quan Cảnh sát và Viện Kiểm sát, thực hiện các biện pháp cưỡng chế điều tra hành chính để xác định được danh sách giáo dân của nhà thờ Sarang Jeil.Ngoài ra, hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 mới một tuần gần đây ở độ tuổi trên 50, số bệnh nhân trên 70 tuổi cũng đã vượt quá 100 người. Do đó, Thủ tướng Chung yêu cầu cơ quan phòng dịch và chính quyền địa phương nhanh chóng phân loại bệnh nhân nhẹ để điều trị ở các cơ sở điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ, cũng như đảm bảo đủ giường bệnh đề phòng số ca bệnh nặng gia tăng.Ông Chung cho biết tình hình hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện để nâng giãn cách xã hội lên mức III, bởi việc này sẽ gây ra cú sốc rất lớn cho cuộc sống của người dân và kinh tế trong nước. Do đó, Chính phủ đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn xu hướng lây lan, tránh tình huống xấu đến mức phải nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất.Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đang gia tăng nhanh chóng, tập trung ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Mức tăng ghi nhận ba chữ số trong 5 ngày liên tiếp kể từ ngày cuối tuần vừa qua.