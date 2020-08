Tổng thống Moon Jae-in cam kết giải đáp mọi kiến nghị trên trang chủ Phủ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Thông qua bài viết đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/8 khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để trả lời thắc mắc của người dân theo đúng cam kết từ khi bắt đầu áp dụng cơ chế cho phép người dân đăng kiến nghị lên trang chủ Phủ Tổng thống ba năm trước.Tổng thống Moon cho biết trong ba năm qua, đã có tới 340 triệu người truy cập trang kiến nghị của Phủ Tổng thống, 150 triệu người tham gia gửi đơn kiến nghị. Ban đầu, Chính phủ áp dụng cơ chế này nhằm tạo kênh trao đổi với người dân, song cũng nhờ đó mà học hỏi thêm được rất nhiều điều trong khoảng thời gian qua.Tổng thống cho biết các vấn đề đa dạng như sự an toàn thường ngày của trẻ em, kêu gọi giúp đỡ láng giềng gặp khó khăn, hay các phương án đóng góp giúp xã hội Hàn Quốc phát triển như thành lập Cơ quan điều tra các quan chức cấp cao về tham nhũng, Luật giao thông đường bộ sửa đổi (còn gọi là Luật Yoon Chang-ho), hợp tác quốc tế trong nỗ lực giải quyết vấn đề bụi nhỏ đều được đề xuất cụ thể trong đơn kiến nghị của người dân.Theo Tổng thống Moon, tính đến ngày 19/8, Chính phủ đã trả lời 178 đơn kiến nghị, đưa ra các phương án giải quyết như cải thiện chế độ, sửa đổi và ban hành luật. Tổng thống đánh giá quá trình thảo luận và giải quyết các vấn đề do người dân kiến nghị có ý nghĩa hết sức to lớn với Chính phủ.Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh sự tích cực tham gia và hợp tác của người dân trong bối cảnh khủng hoảng dịch COVID-19 đã tiếp sức mạnh mẽ cho Chính phủ, qua đó khẳng định Hàn Quốc chắc chắn sẽ vượt qua những thách thức mới trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại.