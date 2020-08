Các tập đoàn lớn Hàn Quốc tăng cường đầu tư dù lợi nhuận kinh doanh giảm

Photo : YONHAP News

Theo kết quả phân tích công bố ngày 19/8 của 374 công ty thuộc 64 tập đoàn lớn do Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc chỉ định, trong nửa đầu năm 2020, tổng doanh thu của các công ty này là 651.883 tỷ won (551 tỷ USD), giảm 3,7%; lợi nhuận hoạt động đạt 30.560 tỷ won (25,84 tỷ USD), giảm 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Lợi nhuận kinh doanh của 38 trên 64 tập đoàn lớn đã xấu đi so với năm ngoái, trong đó tập đoàn Kumho Asiana và tập đoàn xây dựng Hoban thậm chí còn thâm hụt nặng nề hơn.Tuy nhiên, vốn đầu tư (dựa trên số tiền mua tài sản hữu hình và vô hình) của các tập đoàn trên trong nửa đầu năm đạt 43.291 tỷ won (36,61 tỷ USD), tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Tập đoàn Samsung đã đầu tư 15.256 tỷ won (13 tỷ USD), chiếm 35% tổng số tiền đầu tư của các tập đoàn lớn, tăng 64,8% so với số vốn đầu tư nửa đầu năm 2019 là 9.258 tỷ won (7,83 tỷ USD).Tiếp sau đó là tập đoàn ô tô Hyundai với 4.018 tỷ won (3,4 tỷ USD), tập đoàn KT 1.999 tỷ won (1,69 tỷ USD), tập đoàn POSCO 1.689 tỷ won (1,43 tỷ USD) và tập đoàn GS 1.226 tỷ won (1,04 tỷ USD).Lợi nhuận hoạt động của tập đoàn Samsung đạt 9.617 tỷ won (8,13 tỷ USD), cao gấp đôi so với vị trí thứ hai là tập đoàn SK với 4.284 tỷ won (3,62 tỷ USD). Tiếp theo là lợi nhuận hoạt động của tập đoàn ô tô Hyundai với 3.053 tỷ won (2,58 tỷ USD), tập đoàn LG 1.723 tỷ won (1,46 tỷ USD) và tập đoàn POSCO 1.008 tỷ won (850 triệu USD).