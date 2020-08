Hàn Quốc công bố trực tuyến 100 hiện vật tiêu biểu của vương thất Joseon

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 19/8, Bảo tàng cố cung quốc gia Hàn Quốc sẽ tiến hành công bố trực tuyến 100 hiện vật tiêu biểu thể hiện tinh hoa văn hóa của vương thất triều đại Joseon.95 hiện vật thuộc 8 chủ đề gồm ấn triện, văn bản ghi lại các nghi lễ cung đình, vũ khí, cung điện, kiến trúc, đồ thủ công, hội họa, trang phục, kiệu vua, cùng 5 hiện vật khác do người dân bỏ phiếu bình chọn trực tuyến sẽ được công bố lần này.Theo đó, chiếc ấn triện "Quốc tỷ Hoàng đế chi bào" (bảo vật quốc gia số 1618-2) do vua Gotong (Cao Tông) chế tác khi tuyên bố thành lập nước "Đại Hàn đế quốc", "Thực lục vương triều Joseon" (bảo vật quốc gia số 151-3), bức chân dung công thần Oh Ja-chi thời vua Sejo (Thái Tổ), và bức họa chim hạc trắng ở điện Daejo thuộc cung Changdeok (Xương Đức) (bảo vật quốc gia số 243) do họa sĩ hoàng gia Kim Eun-ho vẽ năm 1920 sẽ được công bố lần này.Các hiện vật sẽ được công bố bằng nhiều hình ảnh chất lượng cao kèm tài liệu giải thích trên trang web của bảo tàng (https://www.gogung.go.kr/highlights.d).