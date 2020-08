Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi giới tôn giáo làm hình mẫu tiêu biểu cho công tác phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/8 đã triệu mời người đứng đầu các nhà thờ Công giáo, gồm cả Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, tới Phủ Tổng thống để trao đổi.Tại đây, Tổng thống đề nghị các tổ chức tôn giáo tích cực hợp tác, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong công tác kiểm soát dịch COVID-19 để tình hình dịch bệnh không tồi tệ thêm.Tổng thống Moon cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng nhanh chóng ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, khiến công tác phòng dịch quốc gia gặp khó khăn nghiêm trọng.Tổng thống nhận định nhờ sự hợp sức và tin tưởng vào Chính phủ của người dân trong thời gian qua mà Hàn Quốc đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong cả công tác phòng dịch lẫn kinh tế. Do đó, nếu có bất kỳ sơ suất nào lần này thì những thành quả người dân đã gây dựng trong suốt thời gian qua sẽ sụp đổ.Hơn nữa, nếu tình hình dịch bệnh tồi tệ hơn khiến Chính phủ phải nâng giãn cách xã hôi lên mức cao nhất thì sẽ gây ra cú sốc vô cùng lớn cho kinh tế, tuyển dụng, khiến cuộc sống người dân thêm khó khăn.Tổng thống Moon nhấn mạnh Chính phủ luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu, do đó những hành vi chống đối, không giữ đúng nguyên tắc phòng dịch sẽ bị xử lý nghiêm ngặt, đặc biệt trong thời điểm hết sức quan trọng tuần này.Qua đó, Tổng thống Moon đề nghị người đứng đầu các tôn giáo tích cực dẫn dắt, giúp xoa dịu những thống khổ tinh thần cho người dân, tạo sức mạnh đoàn kết trong xã hội.Đáp lại, Hồng y Yeom Soo-jung bày tỏ cảm ơn công sức của Chính phủ và đội ngũ y tế đang phải chống chọi với dịch bệnh. Hồng y Yeom cam kết các nhà thờ Công giáo sẽ đề nghị các Cha sứ truyền bá và yêu cầu tín đồ hợp tác, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng dịch của Chính phủ.