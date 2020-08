Thu nhập bình quân tháng hộ gia đình Hàn Quốc tăng 4,8% trong quý II/2020

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết thu nhập bình quân tháng của các hộ gia đình trong quý II năm nay đạt 5.272 triệu won (4.442 USD), tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp khủng hoảng dịch COVID-19.Thu nhập hộ gia đình tăng là nhờ các khoản tiền trợ cấp của Chính phủ để hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức phúc lợi xã hội, như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội hoặc tiền hưu trí, và cả khoản hỗ trợ khẩn cấp toàn dân khắc phục dịch COVID-19.Trợ cấp thu nhập mỗi hộ gia đình trong quý II đạt 985.000 won (830 USD), tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, thu nhập từ lao động (earned income) của mỗi hộ gia đình đạt 3,22 triệu won (2.715 USD), giảm 5,3% so với năm ngoái, thu nhập từ kinh doanh (business income) giảm 942.000 won (794 USD), tương đương 4,6% so với một năm trước.So với năm ngoái, thu nhập trung bình tháng của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập thấp nhất tăng 8,9%, của nhóm 20% hộ gia đình thu nhập cao nhất tăng 2,6%.Chênh lệch thu nhập trung bình giữa nhóm 20% thu nhập cao nhất và nhóm 20% thu nhập thấp nhất là 4,23 lần, giảm 0,35 lần so với cùng kỳ năm ngoái.Chi tiêu hộ gia đình hai thành viên trở lên trong quý II là 3.882.000 won (3.270 USD)/tháng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi tiêu cho tiêu dùng tăng 2,7%, chi tiêu cho phi tiêu dùng như tiền thuế, bảo hiểm xã hội, trả lãi vay giảm 2,3%.Chi tiêu lĩnh vực thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 20,1%, cho lĩnh vực giao thông tăng 24,6%. Ngược lại, chi tiêu cho lĩnh vực giải trí và văn hóa giảm 21%, cho lĩnh vực giáo dục giảm 29,4% do các hoạt động tập trung đông người ở rạp chiếu phim và học viện bị hạn chế.