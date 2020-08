Liên tiếp phát sinh nhiều ca nhiễm COVID-19 từng tham gia biểu tình ngày 15/8 tại Seoul

Photo : KBS News

Liên tiếp nhiều quan chức chính trị và Youtuber từng tham gia buổi biểu tình do một số tổ chức bảo thủ triển khai tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul trong ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8 vừa qua đã bị kết luận dương tính với COVID-19.Đại diện một kênh Youtube hữu khuynh ngày 18/8 đã thông báo nhiễm COVID-19 trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh. Cựu nghị sĩ Cha Myong-jin ngày 19/8 cũng bị kết luận nhiễm COVID-19 do tham gia biểu tình ngày 15/8.Số ca nhiễm liên quan tới các cuộc biểu tình ngày Quốc khánh cuối tuần qua đang tiếp tục gia tăng. Các hộ kinh doanh tại khu vực Gwanghwamun hiện đang hết sức lo lắng vì không rõ có từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hay không.Ngoài ra, tại hiện trường các cuộc biểu tình không chỉ có người tham gia mà còn có rất nhiều cảnh sát từ khắp nơi trên cả nước được huy động tới đảm bảo an ninh. Hơn 7.600 cảnh sát tham gia kiểm soát an ninh tại cuộc biểu tình ngày 15/8 đang được xét nghiệm COVID-19. Phía cảnh sát cho biết sẽ hoàn tất xét nghiệm tới ngày 21/8, và sẽ bố trí trước lực lượng âm tính với COVID-19 thực hiện nhiệm vụ.