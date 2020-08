Thủ đô Seoul cấm tất cả các cuộc biểu tình quy mô trên 10 người từ 21/8

Photo : KBS News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 20/8 thông báo cấm tất cả các cuộc biểu tình quy mô từ 10 người trở lên trên toàn địa bàn thủ đô, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21/8 tới 24 giờ ngày 30/8.Đây là một trong những nội dung của quy định giãn cách xã hội mức III, mức cao nhất của Chính phủ. Theo đó, lệnh cấm tụ tập quy mô trên 100 người ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô theo quy định giãn cách xã hội mức II sẽ được áp dụng tới hết ngày 20/8. Đối tượng thuộc diện cấm là các cuộc biểu tình phải khai báo với cảnh sát 48 tiếng trướckhi tổ chức.Theo biện pháp giãn cách xã hội mức II bắt đầu áp dụng từ ngày 19/8, tất cả các sự kiện, hội họp quy mô hơn 50 người trong nhà và hơn 100 người ngoài trời, trừ các cuộc biểu tình theo quy định pháp luật, đều bị cấm tại Seoul và khu vực lân cận.Thành phố Seoul giải thích do mật độ dân cư trong thành phố đông đúc, dân số di chuyển hàng ngày lại đông nên lo ngại phát sinh nhiều ca nhiễm thứ cấp. Do đó, thành phố đã quyết định áp dụng biện pháp trên để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên diện rộng.Thành phố Seoul cho biết kết quả xét nghiệm của lực lượng cảnh sát giữ trật tự an ninh tại các cuộc biểu tình ngày 15/8 vừa qua cho thấy đã phát sinh ca nhiễm COVID-19, do đó cần siết chặt hơn nữa biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân.Theo đó, thành phố sẽ tố giác với cảnh sát tất cả những người đứng ra tổ chức biểu tình và người tham gia nếu vi phạm lệnh cấm. Theo quy định của Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính tối đa 3 triệu won (2.570 USD).