Lao động hãng xe ô tô Kia thắng vụ kiện tiền lương với công ty

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết đã tuyên thắng kiện một phần với phía nguyên đơn trong vụ kiện tiền lương của khoảng 3.000 lao động thuộc công đoàn hãng xe ô tô Kia.Tòa án đã giữ nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm, công nhận số tiền thưởng định kỳ cho nhân viên nằm trong khoản tiền lương thông thường mà phía công ty ô tô Kia phải chi trả định kỳ, đồng loạt và cố định cho nhân viên.Trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm của vụ kiện, hơn 27.000 lao động hãng ô tô Kia đã tham gia, song phần lớn đã rút lại đơn kiện do đạt được nhất trí với phía công ty về việc chi trả lương sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm. Trong phiên phúc thẩm lần hai, phía nguyên đơn chỉ còn lại khoảng 3.000 lao động.Theo phán quyết của tòa án phúc thẩm, công ty ô tô Kia phải chi trả thêm tiền lương và tiền lãi cho khoảng 27.000 lao động với số tiền lên tới 422,3 tỷ won (355,7 triệu USD). Do số lao động tham gia phiên phúc thẩm lần hai chỉ còn lại 3.000 người, dự kiến số tiền lương công ty này phải chỉ trả thêm cho nhân viên là khoảng 50 tỷ won (42,1 triệu USD).Trước đó, tòa án sơ thẩm đã công nhận tiền ăn trưa, tiền thưởng định kỳ, và một phần tiền công ngày nằm trong khoản tiền lương thông thường theo yêu cầu của phía nguyên đơn.Tòa án phúc thẩm hầu như giữ nguyên phán quyết của tòa án sơ thẩm, chỉ loại bỏ khoản tiền ăn trưa, tiền thưởng cho gia đình lao động khỏi tiền lương thông thường. Theo đó, số tiền phía hãng ô tô Kia phải trả thêm cho người lao động đã giảm bớt khoảng 100 triệu won (84.000 USD) so với phán quyết ở phiên sơ thẩm.