Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin nam tài tử Hollywood George Clooney ngày 19/8 (giờ địa phương) đã lên tiếng phản đối, cho rằng dự án lợi nhuận của một doanh nghiệp Bắc Triều Tiên tại Cộng hòa dân chủ Congo vi phạm lệnh trừng phạt miền Bắc của cộng đồng quốc tế, qua đó yêu cầu cơ quan chính quyền nước này dừng ngay hợp đồng dự án.Diễn viên Clooney là nhà sáng lập tổ chức giám sát quốc tế phi lợi nhuận The Sentry, trụ sở tại Mỹ. Theo AFP, ông Clooney cảnh báo không nên cho rằng các hoạt động tham nhũng, rửa tiền diễn ra tại Congo sẽ không ảnh hưởng gì tới an ninh quốc tế.Cùng ngày 19/8, tổ chức The Sentry đã công bố báo cáo cho biết hai thương nhân người Bắc Triều Tiên tên Pak Hwa-song và Hwang Kil-su đã thành lập công ty xây dựng "Congo Aconde" tại Congo năm 2018.Theo đó, hai đối tượng trên đã lập tài khoản ngân hàng dưới tên doanh nghiệp, tham gia các dự án xây dựng công cộng tại quốc gia Trung Phi này.The Sentry nhận định các hoạt động lợi nhuận của hai cá nhân trên đã vi phạm nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu. Tổ chức này chỉ ra rằng hệ thống kiểm soát và theo dõi nội bộ yếu kém của Congo đang đẩy lĩnh vực tài chính và kinh tế của nước này rơi vào nguy hiểm trầm trọng.Theo đó, The Sentry kêu gọi Chính phủ trung ương và chính quyền các địa phương tại Congo nhanh chóng hủy các hợp đồng đã ký kết với công ty "Congo Aconde", và phải cân nhắc kỹ việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp do người Bắc Triều Tiên điều hành.Ngay sau khi thành lập, Congo Aconde đã ký được hai hợp đồng xây dựng tượng quy mô nhỏ, trong đó có tượng cựu Tổng thống Congo Laurent Désiré Kabila tại khu vực miền Đông Nam Congo. Năm 2019, công ty này còn thắng thầu dự án xây dựng công viên ở khu vực trung tâm thủ đô Kinshasa. Tuy nhiên tới tháng 6 năm nay, công ty miền Bắc trên vẫn chưa công bố đã bắt tay vào dự án này hay chưa.