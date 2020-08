Các trung tâm bảo hộ người nước ngoài có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự "Châu Á của những người bạn" (Asia of friends) ngày 21/8 cho biết theo kết quả phân tích tình trạng các trung tâm bảo hộ người nước ngoài trên cả nước do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố trước đó, lượng người ngoại quốc tạm trú tại các trung tâm này đã vượt quá mức quy định, làm dấy lên lo ngại phát sinh lây nhiễm tập thể COVID-19.Trung tâm bảo hộ người nước ngoài là nơi tạm trú của người ngoại quốc trong thời gian chờ về nước do đã hết hạn lưu trú hoặc bị buộc trục xuất do vi phạm luật pháp Hàn Quốc.Tính đến ngày 3/8, tổng số người nước ngoài tại trung tâm bảo hộ người nước ngoài ở thành phố Hwaseong (tỉnh Gyeonggi), thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) và Cục quản lý xuất nhập cảnh thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) lên tới 760 người, mức cao nhất kể từ đầu năm nay, tăng 7,7% so với khảo sát hồi tháng 6 (706 người).Tính theo từng địa điểm, trung tâm bảo hộ người nước ngoài tại thành phố Hwaseong có 406 người, ở thành phố Cheongju 200 người, tăng lần lượt 17,7% và 9,3% so với tháng 6. Ngược lại, trung tâm ở thành phố Yeosu có 154 người, giảm 13,5% so với số liệu tháng 6.Nguyên nhân được phân tích là do dịch COVID-19 khiến các chuyến bay quốc tế tạm dừng hoạt động, cộng với việc Bộ Tư pháp tăng cường rà soát người nước ngoài lao động và cư trú bất hợp pháp khiến số người tiếp nhận vào các trung tâm ngày càng tăng.Ngoài ra, nhân viên các trung tâm đang quá tải do phải giải quyết bất bình của nhiều người mong muốn về nước nhưng không có chuyến bay. Bộ Tư pháp đã yêu cầu tăng số lượng máy bay để đưa những người có ý định về nước hồi hương, nhưng không dễ dàng thực hiện. Bộ vẫn đang tăng cường rà soát người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp, nên số lượng người nước ngoài tới các trung tâm bảo hộ sẽ còn tiếp tục tăng.