Photo : KBS News

Đúng 9 giờ tối 22/8, nhiều tòa nhà ở thành phố Seoul và tháp Namsan (N Seoul Tower) sẽ đồng loạt tắt đèn trong 5 phút, hưởng ứng chiến dịch "Ngày năng lượng lần thứ 17" (Energy Day).Chiến dịch "Ngày năng lượng lần thứ 17" do Hiệp hội năng lượng công dân Hàn Quốc (Korea NGO's Energy Network) phát động, với sự tham gia của 11 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Seoul, nhằm kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.Ngày năng lượng năm nay có chủ đề "tắt đèn, bật sao trời", là sự kiện tắt đèn quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Các tòa nhà biểu tượng lớn ở thành phố Seoul như Tòa thị chính, tháp Namsan, tòa nhà Lotte World, tòa nhà Quốc hội đều đồng loạt hưởng ứng chiến dịch.Ngoài ra, chính quyền thành phố Seoul cũng kêu gọi người dân tham gia chiến dịch "Tăng 2 độ C cho điều hòa", kéo dài trong một tiếng bắt đầu từ 2 giờ chiều cùng ngày (22/8), nhằm tiết kiệm năng lượng, duy trì nhiệt độ điều hòa thích hợp.Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thay vì những sự kiện đa dạng hưởng ứng Ngày năng lượng như mọi năm, một sự kiện nhỏ sẽ được tổ chức tại công viên World Cup (quận Mapo, thành phố Seoul) và phát sóng trực tuyến.