Hàn Quốc để ngỏ khả năng không tham gia Hội nghị Quốc phòng với Mỹ, Nhật

Photo : YONHAP News

Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ không tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật do đại dịch COVID-19 có dấu hiệu lây lan trên cả nước.Trước đó, Mỹ đã đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại đảo Guam vào ngày 29/8 tới. Dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cố gắng điều chỉnh lịch trình, nhưng khả năng cao là không thể tham dự.Theo Bộ Quốc phòng, dù nhận thức rõ tầm quan trọng của hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và cũng rất nỗ lực thảo luận để tổ chức hội đàm, nhưng gần như chắc chắn Bộ sẽ không tham gia do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trong nước và trên toàn thế giới. Hơn nữa, trong trường hợp Seoul tham gia, Bộ trưởng Quốc phòng sẽ phải tuân thủ cách ly bắt buộc hai tuần sau khi trở về nước từ chuyến công tác nước ngoài, có thể gây nhiều cản trở trong công việc.Tháng 5 vừa qua, Seoul cũng từng đề xuất nhóm họp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật, nhưng cuối cùng không thành do tình hình nội bộ của Mỹ và Nhật Bản.