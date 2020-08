Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 8 giảm 7%

Photo : KBS News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/8 công bố số liệu sơ bộ cho biết từ ngày 1-20/8, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 23,1 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đã giảm 5 tháng liên tiếp, từ tháng 3 tới tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, mức giảm đang dần cải thiện, từ 25,5% tháng 4 thành 23,6% tháng 5, 10,9% tháng 6 và 7,1% vào tháng trước.Trong 20 ngày đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 2,9%, máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 99,4%, nhưng chế phẩm dầu mỏ giảm 39%, ô tô giảm 10,1%, thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 29,3%.Xuất khẩu sang Mỹ và Canada tăng, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Việt Nam đều giảm.Kim ngạch nhập khẩu tính tới ngày 20/8 đạt 23,3 tỷ USD, giảm 3,44 tỷ USD (12,8%) so với một năm trước.Cán cân thương mại thâm hụt 290 triệu USD trong 20 ngày đầu tháng 8. Nếu tính theo lũy kế từ đầu năm thì cán cân thương mại thặng dư 14,88 tỷ USD.