Ít khả năng kinh tế Hàn Quốc lội ngược dòng trong quý III

Photo : YONHAP News

Sau ảnh hưởng từ mùa mưa dài kỷ lục và thiệt hại nặng nề do mưa lớn trên cả nước, thêm vào đó là nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát thành làn sóng lây nhiễm thứ hai, Chính phủ Hàn Quốc đang dần chuyển sang nhận định bi quan về nền kinh tế. Một quan chức cấp cao của Chính phủ ngày 23/8 nhận định hầu như không còn khả năng nền kinh tế sẽ lội ngược dòng, tăng trưởng dương trong quý III.Tuy nhiên, quan chức trên cho rằng tình hình lây nhiễm COVID-19 gần đây ít có khả năng trở thành "cú sốc thứ hai" tới nền kinh tế. Để phòng tránh kịch bản này, Chính phủ đang xem xét phương án bổ sung cho đối sách kích cầu tiêu dùng.Mới đây, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã nâng 0,4% dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 thành -0,8%. Tuy nhiên, trong trường hợp dịch COVID-19 gây ra cú sốc lần hai thì kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -2%.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo kinh tế tăng trưởng 0,2% trong trường hợp dịch COVID-19 kết thúc ở cú sốc lần một, và -1,8% nếu xảy ra cú sốc lần hai. Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) lại dự báo kinh tế tăng trưởng -1,6% nếu xảy ra cú sốc lần hai, 0,2% trong trường hợp cú sốc lần một.Trước đó, một số ý kiến lạc quan đánh giá Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng 2-3% trong quý III sau khi nhận thấy tình hình dịch COVID-19 có vẻ đã được kiểm soát, nền kinh tế dần quay trở lại bình thường.Tuy nhiên, mùa mưa năm nay tại Hàn Quốc kéo dài kỷ lục, mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng mạnh tới lĩnh vực nông ngư nghiệp, xây dựng. Ngoài ra, tiêu dùng thiết bị điện tử gia dụng co hẹp, người dân hạn chế hoạt động ngoài trời cũng tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Nối tiếp mưa lớn, dịch COVID-19 lại càn quét thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Thêm vào đó, biện pháp siết chặt giãn cách xã hội của Chính phủ ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ như ăn uống, nhà nghỉ khách sạn.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét phương án bổ sung cho đối sách kích thích tiêu thụ đã công bố trước đó, do xét thấy các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội sẽ khiến tiêu dùng bị co hẹp một phần.Cụ thể, Chính phủ đang xây dựng phương án chuyển các loại phiếu giảm giá mua hàng ở 8 lĩnh vực là nhà nghỉ khách sạn và du lịch, biểu diễn, phim ảnh, triển lãm, thể thao, nhà hàng, nông thủy sản sang phương thức "tiêu dùng không tiếp xúc". Hiện tại, Chính phủ đang tạm dừng phát hành các loại phiếu giảm giá này.