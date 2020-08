Bão Bavi ảnh hưởng tới Hàn Quốc từ đêm 25/8

Photo : YONHAP News

Bão Bavi, cơn bão số 8 hình thành từ xích đạo, đang nhích dần lên phía Bắc, từ vùng biển phía Tây đảo Okinawa (Nhật Bản) lên Hàn Quốc. Đây là cơn bão nhỏ nhưng được phân tích là có khả năng mạnh lên thành bão trung bình từ chiều 24/8.Dự báo bão sẽ ảnh hưởng tới đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc vào đêm 25/8, sau đó ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ Hàn Quốc trong ngày 26/8. Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc dự báo bão Bavi sẽ tiếp tục mạnh lên trong sáng 26/8, trở thành cơn bão "rất mạnh".Cường độ bão được chia làm 5 mức là nhỏ, trung bình, mạnh, rất mạnh và siêu mạnh. Rất mạnh tương đương với mức 4, vận tốc gió tối đa là trên 45m/s.Bão Bavi được dự báo sẽ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Hàn Quốc. Tuy nhiên trong ngày 26/8, bão sẽ đi qua vùng biển phía Tây đảo Jeju rồi di chuyển sang biển Tây, gió mạnh ảnh hưởng đến bán đảo Hàn Quốc.Cục khí tượng và thủy văn cho biết khu vực đảo Jeju và vùng duyên hải Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) sẽ có gió rất mạnh, vận tốc từ 40-60 m/s, thủ đô Seoul và các địa phương lân cận có gió 35 m/s.Lượng mưa dự kiến tại đảo Jeju và khu vực gần núi Jiri đạt tối đa 300 mm, tỉnh Nam và Bắc Jeolla 150 mm, các khu vực khác từ 30-100 mm. Dự kiến thiệt hại do gió mạnh sẽ lớn hơn do mưa.Tuy nhiên, Cục khí tượng thủy văn cho biết đường đi của bão có thể thay đổi tùy theo quy mô của khối áp cao tầng bình lưu ảnh hưởng tới Hàn Quốc.Trước đó, nhiều địa phương trên toàn Hàn Quốc đã bị thiệt hại do mùa mưa kéo dài kỷ lục. Cục khí tượng và thủy văn khuyến cáo các địa phương cần chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng, không để xảy ra thêm thiệt hại do bão.