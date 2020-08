Tổng thống kêu gọi toàn dân hợp tác, tránh tình huống nâng giãn cách xã hội lên mức III

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp với các cố vấn Phủ Tổng thống ngày 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi toàn dân hợp tác, bởi nếu không kiểm soát được tình hình lây lan dịch COVID-19 hiện tại thì Chính phủ buộc phải nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức III. Tổng thống Moon nhấn mạnh nếu kịch bản này xảy ra thì đời sống thường nhật của người dân sẽ bị ngưng trệ, việc làm khủng hoảng, gây ra cú sốc vô cùng to lớn cho nền kinh tế, hệ thống y tế cũng có khả năng sụp đổ.Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh sẽ không bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm nào ảnh hưởng tới an toàn và sinh mạng của người dân. Tất cả những hành vi có tổ chức cố ý gây trở ngại cho công tác phòng dịch, hay các tin tức và thông tin giả mạo gây hoang mang trong cộng đồng đều được coi là phạm tội chống đối xã hội. Chính phủ sẽ không dung thứ cho bất cứ hành vi sai trái nào chống đối lệnh hành chính, không hợp tác phòng dịch, trốn cách ly. Tự do tôn giáo, biểu tình, hay tự do ngôn luận không được phép gây thiệt hại lớn cho người dân. Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ thực thi quyền lực hết sức công minh để giữ gìn an toàn chung cho người dân.Tổng thống cho biết từ ngày 23/8, Chính phủ đã thực hiện triệt để biện pháp giãn cách xã hội mức II mở rộng, nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, Chính phủ sẽ nỗ lực chuẩn bị giường bệnh, tránh tình trạng thiếu giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19.Về việc Hiệp hội bác sĩ Hàn Quốc để ngỏ kế hoạch tổng đình công, Tổng thống kêu gọi các y bác sĩ nên kiềm chế, bởi hành động của một tập thể lấy sinh mạng của người dân ra để cá cược sẽ không được ủng hộ trong bối cảnh cả nước đang dồn lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.Tổng thống nhấn mạnh hành động phản đối, lên án chính sách của Chính phủ không nên vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được. Chính phủ sẽ có biện pháp cứng rắn để bảo vệ quyền được sống của người dân nếu các bác sĩ đình công, qua đó kêu gọi các ý bác sĩ hợp tác với Chính phủ, tìm phương án giải quyết thông qua đối thoại.Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo tình hình lây lan dịch COVID-19 hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều so với thời điểm bùng phát dịch đợt một, với tâm dịch là nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu và khu vực tỉnh Bắc Gyeongsang hồi cuối tháng 2 đến tháng 3 vừa qua.