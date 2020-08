UAE áp dụng kỹ thuật canh tác Hàn Quốc để trồng rau trên sa mạc

Photo : KBS News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng khiến hoạt động xuất nhập khẩu lương thực bế tắc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), quốc gia phụ thuộc 80% vào nhập khẩu lương thực, đã đặt an ninh lương thực lên ưu tiên hàng đầu.Một nhà kinh doanh lĩnh vực thực phẩm nước này đã tìm ra phương pháp canh tác trong container theo công nghệ Hàn Quốc để tự cung cấp rau sạch và có thể trồng cả trên sa mạc. Đây là kỹ thuật trồng rau xà lách bằng phương pháp thủy canh, không dùng đất mà trồng trực tiếp cây vào môi trường dinh dưỡng hoặc giá thể như cát, trấu, vỏ xơ dừa, than bùn, nhiệt độ và độ ẩm được tự động điều chỉnh phù hợp.Ước tính sản lượng thu hoạch rau xà lách trong mỗi thùng container đạt 3 tấn mỗi năm, gấp hàng chục lần so với trồng ngoài trời, và lượng nước sử dụng ít hơn 2% nên có thể trồng trên sa mạc.Để không sử dụng thuốc trừ sâu, nông dân cần hạn chế ra vào, đồng thời khử trùng triệt để ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 giữa các nông dân, tránh làm gián đoạn hoạt động trồng trọt.Tiếp nối thành công từ hoạt động canh tác lúa trên sa mạc nhờ sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong mùa xuân năm nay, UAE hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Seoul trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Đặc biệt, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã thành lập quỹ kỹ thuật nông nghiệp quy mô 270 triệu USD vào năm ngoái, theo đó Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đang hỗ trợ nhiều công ty trong nước thâm nhập thị trường nước này.