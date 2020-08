Tâm lý tiêu dùng duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/8 đã công bố báo cáo kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 8/2020. Theo đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng này đạt 88,2 điểm, tăng 4 điểm so với tháng 7.Mức chuẩn của CCSI là 100 điểm, nếu chỉ số này vượt ngưỡng 100 điểm nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan và ngược lại.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp đã có lúc rớt xuống mức nguy cơ khủng hoảng tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song kể từ tháng 5 vừa qua, chỉ số này đã quay lại đà tăng 4 tháng liên tiếp.BOK giải thích nguyên nhân là do hầu hết các địa phương tại Hàn Quốc đều duy trì giãn cách xã hội mức thấp nhất là mức I, cộng thêm việc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay, giúp người dân lạc quan hơn về tình hình kinh tế.Cụ thể, nhận thức về tình hình tài chính hộ gia đình và nhận thức về tình tình kinh tế đã cải thiện hoặc duy trì mức của tháng trước.Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu tiêu dùng đạt 99 điểm, tăng 4 điểm; về triển vọng tình hình sinh hoạt đạt 89 điểm, và về triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt 92 điểm, tăng lần lượt 2 điểm.CSI về triển vọng cơ hội tìm việc đạt 72 điểm, tăng 7 điểm nhờ dư luận giảm bớt nhận thức xấu về tình hình kinh tế. CSI về nhận định kinh tế hiện tại đạt 54 điểm và về nhận định kinh tế tương lai đạt 75 điểm, tăng lần lượt 5 điểm. CSI về triển vọng giá nhà ở đạt 125 điểm, giữ nguyên mức tháng trước do xu thế tăng giá mua bán căn hộ chung cư trên toàn quốc chững lại nhờ đối sách bình ổn thị trường nhà ở của Chính phủ.Nhận thức về giá tiêu dùng (nhận định của người tiêu dùng về tỷ lệ lạm phát trong một năm qua) và tỷ lệ lạm phát kỳ vọng (nhận định về mức tăng giá tiêu dùng trong một năm tới) đều đạt 1,8%, tăng lần lượt 0,1% so với tháng 7.Tuy nhiên, do thời gian thực hiện khảo sát là từ ngày 10 đến 14/8, trước khi Chính phủ nâng biện pháp giãn cách xã hội lên mức II vào ngày 15 và 16/8, kết quả trên chưa phản ánh các tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần hai.Giải thích về tác động của biện pháp giãn cách xã hội mức II đối với chỉ số tâm lý tiêu dùng, một quan chức Ngân hàng trung ương cho biết dịch COVID-19 tái bùng phát cùng mùa mưa kéo dài và nắng nóng đã khiến vật giá tăng liên tiếp, nếu tình trạng này kéo dài thì phải theo dõi thêm về xu hướng tăng của CCSI.