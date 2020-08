Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa xin lỗi người dân vì cáo buộc quấy rối tình dục của nhân viên ngoại giao

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp trực tuyến cấp Vụ trưởng, Cục trưởng hôm 24/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa lần đầu tiên xin lỗi người dân về bê bối nhân viên ngoại giao bị cáo buộc quấy rối tình dục khi đang làm nhiệm vụ.Ngoại trưởng Kang lấy làm tiếc vì vụ việc đã khiến người dân lo lắng, đồng thời cho biết việc Thủ tướng New Zealand đề cập đến vụ việc trong cuộc điện đàm cấp lãnh đạo Hàn-New Zealand hôm 28/7 vừa qua đã trở thành gánh nặng ngoại giao cho Chính phủ.Bà Kang cũng sẽ xem xét lại quy trình phản hồi của Bộ Ngoại giao và có biện pháp thích hợp để không xảy ra chậm trễ trong công tác trao đổi thông tin giữa các nước khi có vấn đề, tránh trường hợp tương tự tái diễn.Ngoại trưởng Kang cho biết sẽ tăng cường liên lạc với phía New Zealand để giải quyết công bằng vụ việc, đồng thời chỉ thị bổ sung các điều khoản liên quan, tăng cường giáo dục nội bộ, áp dụng các quy định xử lý khắt khe hơn đối với hành vi quấy rối, chỉ thị cán bộ và người đứng đầu cơ quan đại diện tại nước ngoài làm gương, quản lý thật tốt nhân viên dưới quyền.Trước đó, một nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Zealand bị cáo buộc ba lần quấy rối tình dục nhân viên địa phương vào tháng 12/2017. Tranh cãi đã nổ ra khi truyền thông địa phương tiết lộ người này đã chuyển đến làm việc tại quốc gia khác mà không nhận điều tra của cơ quan tư pháp New Zealand. Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao đã triệu tập nhân viên này hồi hương, hiện đang tự cách ly bắt buộc hai tuần sau khi về nước hôm 17/8.