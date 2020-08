Photo : YONHAP News

Video ca khúc mới bằng tiếng Anh "Dynamite" của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã cán mốc 200 triệu lượt xem trên trang Youtube trong thời gian sớm nhất, nối tiếp kỷ lục 100 triệu lượt xem trước đó.Công ty quản lý Big Hit Entertainment ngày 26/8 cho biết tính đến 1 giờ sáng cùng ngày, video "Dynamite" đã đạt 200 triệu lượt xem trên Youtube, chỉ mất 4 ngày 12 tiếng kể từ sau khi ra mắt ngày 21/8, nhanh nhất trong các video âm nhạc trên Youtube.Kỷ lục trước đó thuộc về nhóm nhạc nữ BLACKPINK của Hàn Quốc với ca khúc "How You Like That", xác lập ngày 7/8.Lần này, BTS cũng đã phá vỡ kỷ lục của chính mình là ca khúc "Boy With Luv", mất 11 ngày 19 giờ 42 phút để cán mốc 200 triệu lượt xem.Trước đó, video "Dynamite" đã cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ một ngày sau khi lên sóng, trở thành MV Youtube có lượt xem cao kỷ lục trong 24 giờ ra mắt.Không chỉ riêng MV, bản thu ca khúc này cũng đang càn quét thị trường toàn cầu. "Dynamite" đang giữ vị trí số 2 (ngày 24/8) trong bảng xếp hạng Top 50 ca khúc mới toàn cầu và số 4 trong Top 50 ca khúc tại Mỹ trên Spotify, đơn vị cung cấp dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số lớn nhất thế giới.