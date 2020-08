Người Hàn tăng mạnh chi tiêu cho các dịch vụ tại nhà nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Công ty phân tích ứng dụng "WiseApp" của Hàn Quốc ngày 25/8 đã công bố kết quả phân tích số tiền người tiêu dùng Hàn Quốc thanh toán cho các ngành bán lẻ từ tháng 1 đến tháng 7/2020, và so sánh với cùng kỳ năm ngoái.Trong nửa đầu năm nay, số tiền người dân chi trả cho các dịch vụ giao đồ ăn nhanh tại nhà tăng 74%, dịch vụ internet như Google và Netflix tăng 30%, dịch vụ mua hàng trực tuyến tăng 23%, dịch vụ mua sắm qua truyền hình (Home shopping) tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngược lại, chi tiêu của người dân cho các cửa hàng miễn thuế giảm 74%, rạp chiếu phim giảm 73%, hàng không giảm 68%, du lịch giảm 62% so với nửa đầu năm ngoái.WiseApp đưa ra kết quả trên thông qua phân tích thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển khoản, giao dịch trị giá dưới 300.000 won (253 USD) qua điện thoại của người Hàn Quốc trên 20 tuổi, không bao gồm chi trả qua thẻ công ty, tiền mặt, phiếu quà tặng.