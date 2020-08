Phe cầm quyền nhất trí lập dự toán ngân sách năm 2021 theo hướng mở rộng tài chính

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 26/8 đã nhóm họp tại Quốc hội, thảo luận quy mô và phương hướng dự toán ngân sách năm 2021. Hai bên nhất trí lập dự toán ngân sách năm sau theo hướng mở rộng tài chính nhằm đối phó với khả năng dịch COVID-19 tiếp diễn, nền kinh tế suy thoái kéo dài.Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kim Tae-nyeon phát biểu vẫn chưa thể dự đoán đại dịch COVID-19 bao giờ sẽ kết thúc, nền kinh tế toàn cầu khi nào hồi phục. Trong bối cảnh mạng lưới cung cấp toàn cầu đã thay đổi so với trước đây, chìa khóa hồi phục kinh tế nằm ở ngân sách.Ông Kim nhấn mạnh ngân sách phải đóng vai trò giúp nền kinh tế trụ vững, vực dậy mạnh mẽ và nhanh chóng. Rộng hơn, ngân sách phải là bước đệm để biến nguy cơ thành cơ hội, xoay chuyển tương lai. Trong khi đó, phòng dịch sẽ là "đập chắn sóng" cho nền kinh tế. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 được dự báo sẽ còn kéo dài, nên cần lập ngân sách phòng dịch đầy đủ.Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Dân chủ đồng hành Cho Jeong-sik cho biết mặc dù nền kinh tế đã hồi phục tương đối nhờ các chính sách tích cực của đảng cầm quyền và Chính phủ, nhưng vẫn có thể đối mặt với khó khăn. Để bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân, hồi phục nhanh nền kinh tế và dân sinh thì mở rộng ngân sách năm sau là cần thiết.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ rà soát và điều chỉnh đối sách khắc phục thiệt hại COVID-19 trong thời gian qua sao cho phù hợp với tình hình phòng dịch hiện tại. Ngân sách sẽ đóng vai trò "thành lũy cuối cùng" trong chính sách của Chính phủ.Về phương hướng lập ngân sách, ông Hong nhấn mạnh mục tiêu kéo kinh tế hồi phục, tạo đòn bẩy cho Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc và mạng lưới an toàn xã hội.Chính phủ dự kiến sẽ trình dự toán ngân sách năm 2021 lên Quốc hội vào ngày 3/9.