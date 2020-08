Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc năm 2019 thấp kỷ lục trong 30 năm gần đây

Photo : KBS

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/8 cho biết số trẻ sơ sinh chào đời năm 2019 đạt 302.700 trẻ, giảm 7,4% (24.100 trẻ) so với năm 2018. Đây là số trẻ sơ sinh chào đời thấp nhất kể từ năm 1970, và giảm 30% (444.800 trẻ) so với thời điểm 10 năm trước.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) và tỷ suất sinh thô (số trẻ chào đời trên 1.000 dân) cũng đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thu thập số liệu thống kê.Tổng tỷ suất sinh năm 2019 đạt 0,92 trẻ, giảm 6% so với một năm trước, duy trì đà giảm 4 năm liên tiếp (năm 2015 là 1,24 trẻ, năm 2016 là 1,17 trẻ, năm 2017 là 1,05 trẻ và năm 2018 là 0,98 trẻ).Tỷ suất sinh thô năm 2019 là 5,9 trẻ, thấp nhất kể từ năm 2012 (9,6 trẻ).Nguyên nhân số trẻ sơ sinh chào đời giảm được phân tích là do ảnh hưởng của việc giảm số lượng cặp đôi kết hôn, xu hướng kết hôn muộn và số nữ giới trong độ tuổi sinh sản giảm.Cục thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ sinh trong vòng 4 năm sau khi kết hôn là 85,1%, song do số lượng cặp đôi kết hôn giảm mạnh từ năm 2016 cộng với xu hướng kết hôn muộn nên số trẻ sơ sinh ra đời có xu hướng giảm.Tỷ lệ sinh giảm ở tất cả các độ tuổi, ngoại trừ độ tuổi trên 40. Tỷ lệ sinh thô ở phụ nữ nhóm tuổi đầu 30 (30-34) đạt cao nhất 86,2 trẻ, giảm 5,7% so với năm ngoái, phụ nữ nhóm tuổi 35-39 là 45 trẻ, giảm 2,4%, nhóm 25-29 là 35,7 trẻ, giảm 12,9%. Ngược lại, tỷ lệ sinh ở phụ nữ nhóm 40-44 tuổi là 7 trẻ, tăng 9,6%.Năm ngoái, số trẻ sơ sinh là con thứ hai đạt 108.000 trẻ, giảm mạnh 11.000 trẻ so với năm 2018. Số trẻ sơ sinh là con đầu lòng đạt 169.000 trẻ, giảm 8.000 trẻ (4,7%), số trẻ sơ sinh là con thứ ba trở lên là 26.000 trẻ, giảm 3000 trẻ (8,9%).Xét theo khu vực, số trẻ sơ sinh chào đời năm 2019 chỉ tăng 3,1% ở thành phố hành chính Sejong, còn lại đều giảm ở 16 tỉnh thành khác, đặc biệt giảm mạnh ở tỉnh Bắc Chungcheong (11,8%) và thành phố Busan (11%). Tỷ suất sinh thô ở thành phố hành chính Sejong là 11,7 trẻ, đảo Jeju là 6,8 trẻ, thành phố Ulsan là 6,6 trẻ, tỉnh Bắc Jeolla 4,9 trẻ, thành phố Busan 5 trẻ và tỉnh Gangwon 5,4 trẻ.