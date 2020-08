Doanh số smartphone toàn cầu giảm 20% trong quý II/2020

Photo : YONHAP News

Hãng tin CNBC chuyên về kinh tế của Mỹ ngày 25/8 (giờ địa phương) đưa tin trong khi doanh số smartphone toàn cầu quý II năm nay giảm tới hơn 20%, doanh số của hãng Apple hầu như không giảm, dẫn đầu thị trường.Theo tài liệu do công ty điều tra thị trường Gartner công bố cùng ngày, trong quý II năm nay, doanh số smartphone toàn cầu chỉ đạt 295 triệu chiếc, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số điện thoại iPhone của hãng Apple chỉ giảm 0,4%.Ngược lại, doanh số của hãng điện tử Samsung giảm tới 27,1%, của hãng Huawei Trung Quốc giảm 6,8%. Hai thương hiệu smartphone khác của Trung Quốc là Xiaomi giảm 21,5%, Oppo giảm 15,9%.Gartner phân tích doanh thu smartphone toàn cầu giảm hai quý liên tiếp là do trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, người dân thế giới hạn chế đi du lịch, nhiều cửa hàng bán điện thoại phải đóng cửa, người tiêu dùng chi tiêu thận trọng hơn với những mặt hàng không thiết yếu.Tuy nhiên, môi trường kinh doanh ở Trung Quốc cải thiện đã giúp Apple đạt tăng trưởng về doanh số ở thị trường này. Ngoài ra, việc Apple tung ra dòng smartphone giá rẻ iPhone SE đã thu hút nhiều người dùng các mẫu smartphone cũ chuyển đổi sang dòng này.