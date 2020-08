Chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa tạm dừng do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổ chức văn hóa Phật giáo Hàn Quốc (Cultural Corps of Korean Buddhism) ngày 25/8 cho biết sẽ tạm dừng chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa (Temple Stay) tại 137 ngôi chùa tới ngày 6/9 do lo ngại dịch COVID-19 lây lan.Đây là lần thứ hai kể từ tháng 2 năm nay, hoạt động này phải tạm dừng do dịch bệnh. Trước đó, Tổ chức văn hóa Phật giáo Hàn Quốc cũng đã cho tạm dừng chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa ở một số khu vực như thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan, thành phố Incheon và tỉnh Nam Chungcheong đến ngày 30/8, theo quy định tăng cường giãn cách xã hội của Chính phủ.Tuy nhiên, xét thấy xu hướng lây nhiễm dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, tổ chức này đã quyết định cho dừng chương trình trải nghiệm cuộc sống ở chùa trên toàn quốc.Sư thầy Won Kyung, giám đốc Tổ chức văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, cho biết mặc dù không mong muốn cho tạm dừng chương trình trải nghiệm văn hóa này, nhưng Tổ chức vẫn phải thực hiện để ngăn chăn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.