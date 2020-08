New Zealand từ chối bình luận lời xin lỗi của Ngoại trưởng Hàn Quốc về bê bối nhân viên ngoại giao quấy rối tình dục

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao New Zealand ngày 26/8 đã từ chối bình luận về lời xin lỗi của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa liên quan tới vụ việc một nhân viên ngoại giao Hàn Quốc bị nghi ngờ quấy rối tình dục nhân viên địa phương tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết nước này đã nắm được nội dung phát biểu xin lỗi của Ngoại trưởng Kang, nhưng thấy không cần thiết đề cập thêm bởi đây là vấn đề do Cảnh sát điều tra.Trong cuộc họp trực tuyến cấp Vụ trưởng, Cục trưởng Ngoại giao ngày 24/8, bà Kang Kyung-hwa đã xin lỗi về việc nhân viên ngoại giao nói trên bị chính quyền New Zealand ban lệnh bắt giữ vào tháng 2 năm nay để điều tra nghi ngờ quấy rối tình dục một nhân viên nam người địa phương trong khi làm nhiệm vụ tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand năm 2017. Bà Kang lấy làm tiếc vì vụ việc không chỉ gây ra gánh nặng ngoại giao cho Chính phủ Hàn Quốc mà còn khiến người dân lo lắng.