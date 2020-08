Tỷ lệ gánh nặng thuế và an sinh xã hội trên GDP của người Hàn năm 2019 tăng hơn 27%

Photo : YONHAP News

Theo "Sổ tay thuế 2020" do Văn phòng ngân sách Quốc hội công bố ngày 27/8, ước tính tỷ lệ gánh nặng của người dân Hàn Quốc trong năm ngoái là 27,3%, tăng 0,6% so với một năm trước.Tỷ lệ gánh nặng của người dân trong một năm là tổng số tiền thuế (thuế quốc gia, thuế địa phương) và các khoản đóng góp an sinh xã hội (bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tuyển dụng) chia cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm đó.Tỷ lệ gánh nặng năm ngoái tăng được phân tích là bởi các khoản đóng góp an sinh xã hội tăng do Chính phủ mở rộng các chế độ phúc lợi.Tỷ lệ gánh nặng của người dân đã tăng 6 năm liên tiếp kể từ năm 2014. Dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak, nhờ các chính sách giảm thuế, tỷ lệ gánh nặng năm 2008 là 23,6%, giảm còn 22,7% trong năm 2009 và 22,4% trong năm 2010, sau đó tăng nhẹ 23,2% trong năm 2011 và 23,7% năm 2012.Dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ này giảm còn 23,1% trong năm 2013, rồi tiếp tục tăng 23,4% năm 2014, 23,7% năm 2015 và 24,7% năm 2016.Bước vào thời kỳ Chính phủ Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in, tỷ lệ gánh nặng của người dân vẫn duy trì đà tăng với 25,4% năm 2017, 26,8% năm 2018 và 27,3% năm 2019.Tuy nhiên, so với tỷ lệ gánh nặng của người dân, mức tăng về gánh nặng thuế trong năm ngoái thấp hơn. Tỷ lệ gánh nặng thuế so với thu nhập từ thuế trên GDP năm 2019 là 20%, gần tương đương với 19,9% của năm ngoái.Tổng thu thuế năm 2019 đạt mức cao kỷ lục là 383.900 tỷ won (353,58 tỷ USD), nhưng chỉ tăng 6.000 tỷ won so với 377.900 tỷ won (318,52 tỷ USD) của năm 2018.Tỷ lệ gánh nặng thuế và tỷ lệ gánh nặng của người dân Hàn Quốc vẫn tương đối thấp so với bình quân của 37 nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Tỷ lệ gánh nặng thuế bình quân của OECD năm 2018 là 24,9%, cao hơn 5% so với Hàn Quốc. Tương tự, tỷ lệ bình quân về gánh nặng của người dân của OECD năm 2018 là 34%, cao hơn 7,3% so với với Hàn Quốc.So với năm 2009, trong năm 2018 có 30 nước thành viên OECD, bao gồm cả Hàn Quốc, có tỷ lệ gánh nặng của người dân tăng, và chỉ có 7 nước giảm như Na Uy, Hungary.