Giới y tế tiếp tục đình công, phản đối lệnh yêu cầu quay lại làm việc của Chính phủ

Photo : YONHAP News

Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) đã lên tiếng phản đối, gọi Luật y tế là "đạo luật có thể vi hiến", đồng thời cảnh báo sẽ phản kháng mạnh mẽ nếu bất cứ bác sĩ nào bị xử phạt hành chính hay tố cáo hình sự do tham gia đợt tổng đình công từ ngày 26/8.Trong bối cảnh nhiều ca phẫu thuật tại một số bệnh viện đa khoa trực thuộc trường đại học bị hoãn vì thiếu nhân lực, Chính phủ đã căn cứ Luật y tế, ban lệnh yêu cầu các bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa đang đình công tại Seoul và khu vực lân cận quay lại làm việc. Theo bộ luật trên, Chính phủ có thể ban lệnh yêu cầu các bác sĩ quay lại làm nếu có lý do chính đáng dẫn đến lo ngại cản trở công tác khám chữa cho bệnh nhân.Các trường hợp không tuân thủ lệnh của Chính phủ mà không có lý do xác đáng sẽ bị đình chỉ giấy phép hành nghề hoặc phạt tù tối đa ba năm, hay phạt hành chính 30 triệu won (25.300 USD).Hiệp hội bác sĩ nội trú Hàn Quốc (KIRA) cũng đã tổ chức buổi họp toàn thể, quyết định duy trì kế hoạch đình công, tuyên bố không quay lại làm việc tại phòng cấp cứu và phòng điều trị cho bệnh nhân nặng. Hiệp hội cũng chỉ trích chính sách của Chính phủ là lừa dối người dân, qua đó tuyên bố sẽ hành động tập thể để Chính phủ rút lại chính sách này.Trong ngày đầu tiên giới y tế tiến hành tổng đình công 26/8, ước tính cứ 10 phòng khám tại các khu dân cư lại có một cơ sở tham gia, gây không ít bất tiện cho bệnh nhân.Ngoài ra, sau khi Chính phủ tố cáo Hiệp hội y học Hàn Quốc vi phạm Luật giao dịch công bằng, Ủy ban giao dịch công bằng (FTC) đã bắt tay vào công tác điều tra. Nếu bị xác định có hành vi vi phạm Luật giao dịch công bằng, Hiệp hội y học sẽ có thể bị xử phạt 500 triệu won (421.549 USD).