Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng vọt lên mốc 400 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 27/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 18.706 ca nhiễm COVID-19, tăng 441 ca trong ngày 26/8, gồm 434 ca nhiễm cộng đồng và 7 ca ngoại nhập.Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm cộng đồng đạt mức cao nhất sau 173 ngày, kể từ khi ghi nhận 487 ca nhiễm mới ngày 7/3, thời điểm bùng phát dịch COVID-19 liên quan tới vụ lây nhiễm tập thể của nhà thờ giáo phái Shincheonji ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Hơn 70% ca nhiễm mới trong ngày 26/8 tập trung ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận, gồm Seoul 154 ca, tỉnh Gyeonggi 100 ca, thành phố Incheon 59 ca. Ngoài ra, thành phố Gwangju ghi nhận 39 ca, tỉnh Nam Chungcheong 15 ca, tỉnh Gangwon 14 ca, tỉnh Nam Jeolla 13 ca, thành phố Daegu 12 ca, thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 8 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 3 ca, thành phố Ulsan và tỉnh Bắc Jeolla mỗi nơi 2 ca, tỉnh Bắc Chungchoeng và đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Như vậy, trong ngày 26/8, ngoài thành phố Sejong đã có tổng cộng 16 tỉnh, thành phố trên toàn Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm COVID-19.Tính đến hiện tại, số người tử vong do dịch COVID-19 tại Hàn Quốc là 313 người, tăng 1 ca trong ngày 26/8.Trong bối cảnh này, cơ quan phòng dịch nhận định hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội mức II vẫn còn nhiều hạn chế về mặt thời gian.Số ca nhiễm gia tăng nhanh chóng được phân tích là do người tham gia cuộc biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun trong ngày Quốc khánh 15/8 vừa qua, và các ca nhiễm liên quan tới một số nhà thờ Tin lành như nhà thờ Sarang Jeil đang phân tán rải rác trên toàn quốc.Cơ quan phòng dịch cho biết Chính phủ đang thảo luận sâu về khả năng nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức III, và sẽ ra quyết định trong thời gian sớm nhất.Đồng thời, Chính phủ cũng kêu gọi người dân tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội mức II để hạn chế thiệt hại. Các doanh nghiệp, cơ quan nên áp dụng chế độ làm việc tại nhà, điều chỉnh thời gian đi làm và tan sở, hạn chế tối đa nhân viên tới cơ quan làm việc. Đặc biệt, các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm tư vấn khách hàng qua điện thoại hay trung tâm vận chuyển hàng hóa cần rà soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm.Thông qua quá trình điều tra dịch tễ học tại nhà thờ Sarang Jeil, Chính phủ đã xác định được danh sách hơn 5.900 tín đồ để đưa vào diện quản lý và thông báo đến các chính quyền địa phương trực thuộc. Nhờ thu thập thông tin từ trạm thu phát tín hiệu của ba hãng viễn thông trong nước, Chính phủ cũng tạm thời xác định được hơn 51.200 người tham gia biểu tình ngày 15/8 và đưa vào diện quản lý.Kể từ khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mức II ở Seoul và các địa phương lân cận đến nay, lượng di chuyển của người dân trong cuối tuần vừa qua đã giảm 16,9% so với một tuần trước. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn tiếp tục khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài và tụ tập.