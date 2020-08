Tổng thống kêu gọi các nhà thờ Tin lành hợp tác phòng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/8 đã mời 16 lãnh đạo nhà thờ Tin lành, trong đó có Chủ tịch Hội liên hiệp nhà thờ Tin lành Hàn Quốc Kim Tae-young, tới Phủ Tổng thống để trao đổi.Tại đây, Tổng thống Moon cho biết một số nhà thờ Tin lành vẫn đang bất chấp quy định phòng dịch, tổ chức cầu nguyện trực tiếp tại nhà thờ. Phát biểu của ông Moon được cho là ám chỉ nhà thờ Sarang Jeil do mục sư Jeon Kwang-hoon dẫn dắt.Theo Tổng thống, hiện đã có gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới một số nhà thờ cụ thể, và có tới 300 tín đồ nhà thờ tham gia biểu tình ngày Quốc khánh 15/8 được xác định nhiễm COVID-19. Việc này đang khiến Hàn Quốc rơi vào tình trạng khó khăn, hệ thống phòng dịch có thể đối mặt với khủng hoảng bất cứ lúc nào.Tổng thống Moon nhấn mạnh các nghi lễ cầu nguyện dù có thể đem lại sự bình yên cho tâm hồn, nhưng không giữ được an toàn cho người dân khỏi dịch bệnh. Công tác phòng dịch không thuộc phạm trù của tín ngưỡng tôn giáo mà thuộc lĩnh vực khoa học và y học, nên tất cả các tôn giáo phải công nhận điều này. Qua đó, Tổng thống yêu cầu phía nhà thờ Tin lành hợp tác trong công tác phòng dịch.Ở một diễn biến khác, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng cuộc tổng đình công lần hai của Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) đang gây bất an cho người dân. Tổng thống so sánh việc các y bác sĩ không thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân trong bối cảnh khủng hoảng dịch COVID-19 cũng tương tự với việc binh lính trốn khỏi chiến trường trong thời chiến.Theo ông Moon, giới y tế phản đối chính sách mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của Chính phủ sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho chính các sinh viên ngành y, đồng thời gây bất an và tổn thất lớn cho xã hội.Tổng thống Moon tin tưởng và kỳ vọng đội ngũ y tế sẽ không làm ngơ trước những thống khổ của người dân do dịch COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ một mặt vẫn sẽ tiến hành đối thoại bình tĩnh, mặt khác sẽ áp dụng biện pháp mạnh theo luật pháp để giải quyết vấn đề đình công của giới y tế. Trong ngày tổng đình công đầu tiên của giới y tế 26/8, Tổng thống Moon đã chỉ thị các Bộ, ngành liên quan có biện pháp xử lý nghiêm minh theo nguyên tắc pháp luật.