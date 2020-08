Photo : YONHAP News

Bão "Bavi", cơn bão số 8 hình thành từ xích đạo quét qua đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc ngày 26/8, đã di chuyển theo biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, tiến vào đất liền gần bán đảo Ongjin thuộc tỉnh Hwanghae của Bắc Triều Tiên vào 5 giờ 30 phút sáng 27/8.Đến 9 giờ sáng cùng ngày, tâm bão ở vùng biển cách Tây Bắc Bình Nhưỡng khoảng 60 km. Sau đó, cơn bão tiếp tục tiến về hướng Bắc và suy yếu dần do gặp khối khí áp thấp ôn đới.Như vậy, gió sẽ suy yếu dần từ chiều 27/8, lãnh thổ Hàn Quốc không còn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, nhưng mưa lớn sẽ vẫn kéo dài tới ngày 28/8 ở các đại phương phía Tây Nam.Trong thời gian bão Bavi đi qua lãnh thổ Hàn Quốc từ 26/8 đến sáng sớm 27/8, vận tốc gió tối đa tại đảo Heuksan và đảo Gageo thuộc huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla đạt lần lượt 47,3 m/s và 43,4 m/s. Bão cũng gây mưa lớn ở một số địa phương, cụ thể là lượng mưa tại phường Orai, đảo Jeju đạt hơn 400 mm từ ngày 26/8 đến hiện tại.Theo thống kê chính thức của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc, tính đến 6 giờ sáng 27/8, bão Bavi không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.Bão gây gió lớn giật mạnh khiến nhiều cây cối ven đường bị quật ngã, đèn đường và dây cáp viễn thông bị hư hỏng, khoảng 60 công trình công cộng và 41 cơ sở tư nhân bị thiệt hại. Gió mạnh chủ yếu làm các bảng hiệu hư hại hay bờ tường đổ sập. Sự cố mất điện tại một trại nuôi trồng thủy sản ở huyện Taean, huyện Nam Chungcheong đã gây thiệt hại khoảng 2 triệu con cá bơn vĩ nuôi tại đây.29 người dân thuộc 10 hộ gia đình ở huyện Gokseong, tỉnh Nam Jeolla, nơi chịu thiệt hại do lở đất trong đợt mưa kéo dài vừa qua, đã phải sơ tán đến một nhà nghỉ gần đó.Hơn 800 hộ gia đình trên đảo Jeju, hơn 300 hộ ở thành phố Gwangju, hơn 300 hộ ở tỉnh Nam Chungcheong, 90 hộ ở huyện Sinan (tỉnh Nam Jeolla) đã bị mất điện. Tính đến nay, hầu hết các địa phương đã khắc phục được sự cố mất điện.Do ảnh hưởng của bão, 438 chuyến bay của 11 hãng hàng không đã bị hoãn, hủy chuyến, 99 tàu đánh bắt cá và 157 tàu hàng không thể ra khơi. Một số tuyến đường tàu hỏa ở các địa phương chịu ảnh hưởng của bão cũng tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương vẫn đang duy trì đối phó khẩn cấp với mưa bão ở mức cao nhất là mức III, từ sau khi nâng lên mức II vào 10 giờ đêm 26/8.