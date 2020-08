Lượng du học sinh quốc tế tại Hàn Quốc năm 2020 giảm do dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Bộ Giáo dục và Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc ngày 27/8 đã công bố báo cáo thống kê cơ bản về tình hình giáo dục năm 2020. Theo đó, tổng số du học sinh người nước ngoài đang học tại Hàn Quốc đạt 153.695 người, giảm 4% so với một năm trước.Trong đó, số du học sinh quốc tế theo học các chuyên ngành chính quy đạt hơn 113.000 người, tăng 12,8%, song số du học sinh các khóa học ngắn hạn hay học sinh, sinh viên trao đổi đạt 40.692 người, giảm 32,1%.Một quan chức Bộ Giáo dục cho biết số du học sinh các khóa không chính quy giảm mạnh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Ngoài ra, tổng số học sinh trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hàn Quốc đạt hơn 6 triệu em, giảm 2,1% do ảnh hưởng của hiện tượng tỷ lệ sinh thấp.