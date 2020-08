Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc thiết lập mạng thần kinh nhân tạo ứng dụng công nghệ điện toán DNA

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu do giáo sư Nam Jwa-min thuộc khoa Hóa học trường Đại học quốc gia Seoul dẫn dắt đã thiết lập thành công mạng thần kinh nhân tạo (neural network) hạt nano đầu tiên trên thế giới nhờ ứng dụng công nghệ điện toán DNA.Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố trực tuyến trên tạp chí khoa học nổi tiếng thế giới của Mỹ "Science Advances" vào ngày 26/8 (giờ địa phương).Tháng 12/2015, dự án kết hợp công nghệ nano (NT), công nghệ sinh học (BT) và công nghệ thông tin (IT) của nhóm giáo sư Nam Jwa-min đã được lựa chọn và nhận hỗ trợ từ tâp đoàn Samsung trong khuôn khổ dự án nuôi dưỡng ngành công nghệ tương lai.Điện toán DNA rất được kỳ vọng vì có thể hoạt động trong cơ thể người với tốc độ cao nhờ kích thước nhỏ, song các yếu tố cấu tạo không được mô-đun hóa như máy tính thông thường nên khó có thể thiết lập cấu trúc ổn định. Do đó, tiến trình ứng dụng kỹ thuật này còn chậm chạp.Nhóm nghiên cứu của giáo sư Nam Jwa-min đã sử dụng nền tảng màng tế bào nhân tạo trên hạt nano, đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề này.Công đoạn tính toán được thực hiện với dung dịch chứa các hạt DNA, hạt nano và phân tử DNA sắp xếp trên chíp màng tế bào nhân tạo, sau đó điều chỉnh DNA trong dung dịch để cho kết quả ổn định như mong muốn.Nhóm nghiên cứu tiến hành phân tách thành phần để các hạt DNA và hạt nano đóng vai trò phần cứng, và DNA trong dung dịch đóng vai trò phần mềm để tạo ra cấu trúc máy tính thông thường.Nhóm nghiên cứu nhận định kết quả nghiên cứu đã mở ra cánh cửa vận dụng điện toán DNA ổn định trên nhiều lĩnh vực đa dạng của công nghệ thông tin.Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về mạng thần kinh nhân tạo, một trong những công nghệ trọng tâm của trí tuệ nhân tạo (AI).