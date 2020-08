Kết thúc tập trận chung Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2020

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận sở chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ nửa cuối năm 2020 bắt đầu từ ngày 18/8 đã kết thúc vào ngày 28/8, chia làm hai phần là phòng ngự (18-22/8) và phản công, phân tích đánh giá (24-28/8).Cuộc diễn tập vốn dự kiến bắt đầu ngày 16/8, nhưng do một cán bộ quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận mắc COVID-19 nên đã phải lùi lại hai ngày.Ban đầu, nội dung trọng tâm của cuộc tập trận là kiểm chứng năng lực tác chiến thời chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, đơn vị sẽ thực thi quyền tác chiến thời chiến sau khi Mỹ chuyển giao cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, do Mỹ không thể cử quân đội từ lãnh thổ nước này cũng như từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương và lực lượng đồn trú tại Nhật Bản tới Hàn Quốc do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên hai bên chỉ kiểm chứng được một nửa so với kế hoạch đề ra.Quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ tái kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện trong cuộc tập trận liên quân nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, chưa thể chắc chắn kế hoạch này nếu dịch COVID-19 chưa được kiểm soát. Một số ý kiến cho rằng Tổng thống Moon Jae-in sẽ khó thực hiện được cam kết nhận chuyển giao quyền tác chiến thời chiến từ Mỹ trong nhiệm kỳ của mình là tới năm 2022.Tập trận sở chỉ huy liên quân là cuộc tập trận thường niên mang tính chất phòng ngự, trong đó quân đội Hàn-Mỹ diễn tập quy trình đối phó, giả định tình huống Bắc Triều Tiên khiêu khích quân sự.Một quan chức quân đội cho biết cuộc diễn tập lần này tập trung rà soát trạng thái phòng thủ liên quân nhằm duy trì và nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu.Mặc dù hình thức tập trận là giả định trên máy tính, nhưng do binh lực tham gia bị cắt giảm vì dịch COVID-19 nên hai bên chỉ diễn tập vào ban ngày, do đó quy mô và nội dung tập trận năm nay đã bị thu hẹp hơn so với mọi năm.Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cũng đã giảm quy mô tập trận mùa hè năm nay để tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lớn. Trong thời gian diễn ra tập trận chung Hàn-Mỹ, nước này đã không có động thái quân sự nào đẩy cao căng thẳng. Tuy nhiên, các hãng truyền thông miền Bắc đã đồng loạt chỉ trích cuộc tập trận này có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh, hối thúc Seoul và Washington dừng diễn tập.