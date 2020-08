Toàn bộ 17 tỉnh, thành Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 371 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 19.077 người.Số ca nhiễm mới đã 15 ngày liên tiếp duy trì mức ba chữ số kể từ khi bùng phát lây nhiễm tập thể ở Seoul và khu vực lân cận ngày 14/8. Trong vòng nửa tháng, Hàn Quốc đã phát sinh thêm 4.307 ca nhiễm mới.Trước đó một ngày, số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đã tăng vọt lên 441 ca, mức cao nhất kể từ sau "làn sóng lây nhiễm lần thứ nhất" tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3.Số ca nhiễm tính đến 0 giờ ngày 28/8 giảm một phần là bởi số mẫu xét nghiệm trong ngày 27/8 giảm do ảnh hưởng của bão số 8 Bavi. Một số cơ sở xét nghiệm ngoài trời ở Seoul đã phải đóng cửa từ 9 giờ sáng tới 1 giờ chiều ngày 27/8 do bão.Ngoài 12 ca nhiễm ngoại nhập, có 359 ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng, trong đó có 145 ca ở thủ đô Seoul, 112 ca ở tỉnh Gyeonggi, 27 ca ở thành phố Incheon. Ngoài ra, còn có 17 ca ở thành phố Gwangju, 12 ca ở tỉnh Nam Jeolla, 9 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 8 ca ở thành phố Busan và Daegu, 5 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 3 ca ở tỉnh Gangwon và thành phố Daejeon, 2 ca ở thành phố Sejong, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang, đảo Jeju, 1 ca ở thành phố Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang. Toàn bộ 17 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.Tổng số ca nhiễm liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul tính đến trưa 27/8 là 959 người. Vụ lây nhiễm ở nhà thờ này đã lây lan ra 23 địa điểm khác, trong đó có cơ sở y tế, nhà trẻ. Ngoài ra, có 273 ca nhiễm liên quan tới vụ biểu tình ngày 15/8 ở quảng trường Gwanghwamun, Seoul.12 ca nhiễm ngoại nhập ngày 27/8 gồm 8 ca phát hiện trong quá trình nhập cảnh, 4 ca xác nhận trong thời gian cách ly tại nhà hoặc tập trung.Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã tăng lên thành 7.200 ca, nhiều hơn 193 ca so với thành phố Daegu, tâm dịch trong làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ nhất bùng phát từ nhà thờ Shincheonji.Số ca tử vong tăng thêm 3 ca thành 316 người.