Kim ngạch xuất khẩu tương ớt Hàn Quốc tăng 27,3% nửa đầu năm 2020

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 28/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu tương ớt nửa đầu năm 2020 của Hàn Quốc đạt 23,674 triệu USD, tăng 27,3% (18,604 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu tương ớt có xu hướng tăng liên tục trong những năm gần đây, cụ thể là năm 2017 đạt 31,966 triệu USD, năm 2018 đạt 36,813 triệu USD, và năm 2019 đạt 37,667 triệu USD, dự kiến vượt mốc 40 triệu USD trong năm nay.Xét theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu tương ớt sang Thái Lan nửa đầu năm nay đạt 998.000 USD, tăng 170,5% so với cùng kỳ năm ngoái (369.000 USD). Kim ngạch xuất khẩu tương ớt sang Trung Quốc và Mỹ tăng lần lượt 89,7% và 5,9%, song Nhật Bản lại giảm 3,4%.Đại diện aT giải thích nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng này là do dịch COVID-19 lan rộng khiến nhiều người có xu hướng tự nấu nướng ở nhà thay vì ăn ngoài. Ngoài ra, thông qua phim ảnh Hàn Quốc trên các ứng dụng xem phim trực tuyến, sự quan tâm của khán giả với ẩm thực Hàn Quốc ngày một tăng. Do đó, tương ớt được sử dụng trong các món ăn Hàn Quốc cũng trở nên phổ biến hơn.Đặc biệt, bộ phim truyền tình Itaewon Class (tựa tiếng Việt: Tầng lớp Itaewon) đã gây bão tại Thái Lan, tạo nên cơn sốt nấu các món ăn giống trong phim khiến nhu cầu về tương ớt Hàn ở nước này tăng mạnh.aT dự đoán trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài cộng với sức ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), kim ngạch xuất khẩu tương ớt "xứ sở kimchi" sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay.