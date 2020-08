Dân số Seoul và các địa phương lân cận lần đầu chiếm một nửa tổng dân số Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/8 công bố số liệu "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019". Tính đến ngày 1/11 năm ngoái, tổng dân số Hàn Quốc là 51.780.000 người, tăng 150.000 người (0,3%) so với năm 2018. Trong đó, nam giới đạt 25.950.000 người, nữ giới 25.830.000 người, đều tăng 70.000 người so với một năm trước.Dân số thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 25.893.000 người, lần đầu tiên chiếm 50% tổng dân số, tăng 179.000 người so với năm 2018. Dân số tỉnh Gyeonggi là 13.301.000 người, tăng 200.000 người so với năm 2018, chiếm 25,7% tổng dân số, tỷ lệ cao kỷ lục. Dân số ở thủ đô Seoul là 9.640.000 người, giảm 30.000 người, chiếm 18,6% tổng dân số. Dân số thành phố Incheon là 2.952.000 người, tăng 20.000 người, chiếm 5,7% tổng dân số.Địa phương có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là thành phố Sejong (8,2%), sau đó tới tỉnh Gyeonggi (1,5%), đảo Jeju (1%). Ngược lại, dân số thành phố Daejeon giảm 0,8%, thành phố Busan giảm 0,7%, thành phố Daegu giảm 0,6%.Số người Hàn Quốc trên tổng dân số là 50 triệu người, tăng 22.000 người (0,04%) so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên dân số người Hàn cán mốc 50 triệu người. Dân số người nước ngoài là 1.780.000 người, tăng 127.000 người (7,7%). Trong đó, người gốc Trung Quốc (gồm người Trung Quốc gốc Hàn, người Trung Quốc, người Đài Loan) đạt 770.000 người, chiếm 43,5% dân số nước ngoài.Dân số trên 65 tuổi đạt 7.750.000 người, chiếm 15,5%. Theo tiêu chuẩn phân loại của Liên hợp quốc, nếu dân số cao tuổi chiếm trên 7% tổng dân số thì là xã hội già hóa, trên 14% là xã hội già, trên 20% là xã hội siêu già.Ngược lại, dân số trẻ em (từ 0 tới 14 tuổi) đạt 6.310.000 người, chiếm 12,6%, giảm 170.000 người so với năm trước. Dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) đạt 35.940.000 người, giảm 160.000 người. Dân số trẻ em giảm do hiện tượng tỷ lệ sinh thấp đang ngày càng nghiêm trọng. Dân số già lần đầu vượt dân số trẻ em vào năm 2016, và đang ngày càng nới rộng khoảng cách.Độ tuổi trung vị của người Hàn là 43,7 tuổi, tăng 0,6 tuổi so với mức 43,1 tuổi năm 2018. Chỉ số lão hóa (số người trên 65 tuổi trên 100 trẻ em) là 122,7 người, tăng 8,6 người so với năm 2018.Tổng số hộ gia đình của Hàn Quốc là 20.890.000 hộ, tăng 390.000 hộ (1,9%) so với năm 2018. Trong đó, hộ gia đình một thành viên chiếm 30,2%, hai thành viên chiếm 27,8%, ba thành viên chiếm 20,7%, 4 thành viên chiếm 16,2%, và trên 5 thành viên là 5%. Đây là lần đầu tiên số hộ gia đình một người vượt ngưỡng 30%.Tính đến ngày 1/11 năm ngoái, tổng số nhà ở tại Hàn Quốc là 18.130.000 căn, tăng 490.00 căn (2,8%) so với năm 2018. Trong đó có 11.290.000 căn chung cư, chiếm 62,3%, tăng 460.000 căn so với năm 2018.Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở được coi là số liệu thống kê dân số chính thức của Chính phủ Hàn Quốc.