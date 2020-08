Giới y tế bước sang ngày tổng đình công thứ ba

Photo : YONHAP News

Đến ngày 28/8, cuộc tổng đình công lần hai của các bác sĩ trên phạm vi toàn quốc do Hiệp hội y học Hàn Quốc tổ chức từ ngày 26/8 đã kéo dài sang ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng theo dự kiến.Trong đợt đình công lần này, tỷ lệ bác sĩ ở các bệnh viện quy mô nhỏ (dưới 30 giường bệnh) thấp hơn lần thứ nhất, nên không gây hỗn loạn lớn trong công tác điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ thực tập trên toàn quốc vẫn đang đình công vô thời hạn từ ngày 21/8, gây lo ngại lớn về lỗ hổng y tế.Tính đến trưa 27/8, trong tổng số 32.787 bệnh viện quy mô nhỏ trên toàn quốc, có 2.926 cơ sở (8,9%) tham gia đình công, thấp hơn một chút so với ngày 26/8 là 10,8%, và thấp hơn nhiều so với đợt đình công lần thứ nhất ngày 14/8 là 32,6%.Tuy nhiên, tình hình ở các bệnh viện lớn lại khác. Các bác sĩ thực tập, nội trú ở các bệnh viện trường đại học đã tuần tự tham gia đình công vô thời hạn từ ngày 21/8, và có thêm nhiều bác sĩ chuyên khoa tham gia, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực y tế.Để đối phó với tình trạng này, các bệnh viện đã phải thay đổi lịch khám ngoại trú, giảm số ca phẫu thuật, có nơi cắt giảm từ 30-50%, bố trí các giáo sư thay thế. Tuy vậy, vẫn còn một số nơi thiếu nhân lực phòng cấp cứu gây khiến bệnh nhân bất bình.Hiệp hội bác sĩ nội trú Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ phải dừng xúc tiến các chính sách y tế như mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, thành lập Đại học Y cộng đồng, và thảo luận lại từ đầu với giới y tế.Các bác sĩ cũng phản đối quyết liệt việc Chính phủ ban lệnh hối thúc họ quay lại làm việc, tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách nộp đơn xin thôi việc.Theo thống kê của Bộ Y tế và phúc lợi, trong ngày 27/8, có 68,8% bác sĩ nội trú tham gia đình công phản đối các chính sách y tế của Chính phủ.