Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đột ngột từ chức

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok ngày 28/8 cho biết Seoul lấy làm tiếc về quyết định từ chức đột ngột của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người đóng nhiều vai trò quan trọng trong mối quan hệ phát triển Hàn-Nhật.Người phát ngôn Kang khẳng định Thủ tướng Abe Shinzo đã để lại nhiều thành quả ý nghĩa với tư cách Thủ tướng lâu đời nhất trong lịch sử Hiến pháp Nhật Bản, và hy vọng sức khỏe của ông sẽ sớm bình phục. Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với lãnh đạo thay thế sắp tới cũng như Nội các mới của Nhật Bản để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước.Trong buổi họp báo tại Dinh Thủ tướng (thủ đô Tokyo) chiều 28/8, Thủ tướng Abe đã quyết định từ chức với lý do không đảm bảo sức khỏe do căn bệnh viêm loét đại tràng mãn tính tái phát từ đầu tháng 8.Tuy nhiên, ông Abe cho biết sẽ duy trì vị trí này đến khi bầu ra được người kế nhiệm. Theo đó, các ứng cử viên cho cuộc đua thay thế Thủ tướng Abe đang được quan tâm là Cựu Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP) Ishiba Shigeru, lãnh đạo Hội đồng nghiên cứu chính sách LDP Kishida Fumio, Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide và Bộ trưởng Quốc phòng Kono Taro.