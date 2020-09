Hàn Quốc tổ chức lễ hội nhạc kịch trực tuyến từ 31/8 tới 3/9

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo sẽ tổ chức lễ hội du lịch biểu diễn nhạc kịch trực tuyến "K-Musical Onair" trong 4 ngày, từ 31/8 đến 3/9.Sự kiện được tổ chức nhằm hỗ trợ giới nghệ sĩ đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng dịch COVID-19, và quảng bá các tài năng xuất sắc của nghệ thuật nhạc kịch Hàn Quốc với với công chúng trong và ngoài nước.Chương trình nhạc kịch trực tuyến sẽ gồm 4 phần là "Fan Letter", "The Goddess is watching", "Red Cliff" và "The Fiction". Tất cả đều được hỗ trợ phụ đề tiếng nước ngoài để phục vụ khán giả quốc tế.Đặc biệt, nhằm thu hút khán giả trong và ngoài nước, Cơ quan du lịch Hàn Quốc cũng chuẩn bị riêng video phỏng vấn các diễn viên nhạc kịch và giới thiệu con đường Daehak, nơi nổi tiếng là "thánh địa" cho khách du lịch thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật nhạc kịch ở Hàn Quốc.Trong suốt thời gian lễ hội, bắt đầu từ 8 giờ tối mỗi ngày, khán giả có thể thưởng thức các buổi biểu diễn phát trực tiếp trên kênh Naver TV và V Live. Lịch trình cụ thể được đăng trên trang chủ của lễ hội (http://kmusicalonair.com).Kể từ năm 2017 đến nay, đã có tổng cộng 14 chương trình biểu diễn nhạc kịch được Cơ quan du lịch Hàn Quốc hỗ trợ phụ đề tiếng nước ngoài. Đặc biệt, chương trình nhạc kịch có phụ đề tiếng nước ngoài năm ngoái đã thu hút tới 6.077 khán giả theo dõi, tăng gần gấp 4 lần so với năm 2017.